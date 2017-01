Sundance Film Festival 2017: Preis für SWR Koproduktion

Grand Jury Prize für "Last Men in Aleppo" in der Kategorie "World Cinema Documentary" (FOTO)

"Last Men in Aleppo" ist beim Sundance Film Festival 2017

ausgezeichnet worden. Der Film von Ferad Fayyas und Steen Johannessen

hat den Grand Jury Prize in der Kategorie "World Cinema Documentary"

erhalten. Die Dokumentation über den Einsatz von freiwilligen Helfern

in der Schlacht um Aleppo ist eine Koproduktion von Larm Film und

Aleppo Media Center mit DR TV, NKR&YLE, Kloos & Co. Medien, SWR u.

a., in Zusammenarbeit mit Arte. Das Festival fand vom 19.1. bis zum

29.1.2017 in Park City, Utah (USA) statt.



"Kunstwerk mit Helden voller Mitgefühl" Aus der Jurybegründung:

"Dieser ungewöhnliche Film hat uns emporgehoben, uns getragen und uns

wie kein anderer Film an einen Schauplatz gebracht. Ein wahres

Kunstwerk mit einer kraftvollen Kameraführung, einer mitreißenden

Erzählung und mit Helden voller Mitgefühl, Menschlichkeit und

außergewöhnlichem Mut unter immer schwierigeren Bedingungen. In

diesem kompromisslosen Film trifft das couragierte Engagement der

Filmemacher auf die Barmherzigkeit und den Mut der Väter, Brüder und

Freunde, die zu Syriens berühmten Ersthelfern geworden sind."



Freiwillige im Kampf um ein Stück Menschlichkeit Der

Dokumentarfilm "Last Men in Aleppo" handelt von Freiwilligen, die

sich den Weißhelmen anschließen. Krieg in Syrien - im August 2016 ist

kein Ende in Sicht. Besonders betroffen war die historische Stadt

Aleppo. Durch die Freiwilligen der "Weißhelme", die Sanitätsdienste

leisten, Feuer löschen und Menschenleben retten, erleben die

Zuschauer das tägliche Leben, Tod und Kampf in den Straßen der Stadt.

Sie kämpfen ums Überleben und um ein Stück Menschlichkeit, dort, wo

der Krieg zur Norm wurde. Der Film ist eine Koproduktion des SWR in

Zusammenarbeit mit Arte. Die Redaktion im SWR haben Gudrun Hanke-El

Ghomri und Bernd Seidl.



Sundance Film Festival





Das Sundance Film Festival in Park City, Utah (USA) gilt als eine

der wichtigsten Veranstaltungen für unabhängige Filmproduktionen im

dokumentarischen und fiktionalen Bereich.



Dies ist eine Pressemitteilung von

