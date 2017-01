Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten: Oriana sticht frisch gestylt in See

München – In neuem und frischem Innendesign präsentiert sich seit Kurzem die Oriana von P&O Cruises. Das 1.880 Passagieren Platz bietende Adults-only-Schiff der britischen Hochseereederei hat einen umfangreichen Facelift hinter sich, der nahezu alle Gästebereiche beinhaltete.

Die Oriana von P&O Cruises

(firmenpresse) - Unter Federführung der renommierten Hospitality-Schmiede Richmond International, die vornehmlich für die geschmackvolle Ausstattung exklusiver Hotels bekannt ist, wurden vor allem Suiten, Kabinen, Bars und Restaurants sowie der Spa-Bereich umfassend renoviert.



Wie gut die Einrichtungs-Spezialisten dabei gearbeitet haben, können Gäste u.a. während einer 13tägigen Kreuzfahrt (11. bis 23. April) begutachten, die die Oriana ab/bis Southampton ins Mittelmeer führt. Unter dem Titel „Flamenco, Paella und Co. werden die Häfen von Santander, El Ferrol, Porto, Cadiz, Gibraltar, Lissabon und La Rochelle angesteuert.



Die Preise beginnen ab 1.106 € pro Person in der Doppelkabine. Je nach gebuchter Kategorie gewährt die Reederei zudem ein Bordguthaben von bis zu 325 Britischen Pfund (je Passagier/Doppelkabine).



Weitere Informationen und Buchung auf www.pocruises.de sowie in den Reisebüros.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pocruises.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über P&O Cruises



P&O Cruises steht seit 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über 8 Schiffe mit einer Kapazität zwischen 710 und 3.647 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair. Im Frühjahr 2015 stieß mit der Britannia (3.600 Gäste) das neue Flaggschiff zur Flotte. 2020 soll ein weiterer Neubau folgen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

P&O Cruises

Leseranfragen:

P&O Cruises

Arnulfstraße 31

80636 München

Tel.: 089-51703-500

info(at)pocruises.de

PresseKontakt / Agentur:

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info(at)inexcom.de; www.inexcom.de



Datum: 30.01.2017 - 15:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1450040

Anzahl Zeichen: 1211

Kontakt-Informationen:

Firma: P&O Cruises

Ansprechpartner: Rolf Nieländer

Stadt: München

Telefon: 06187-900780



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung