Gesund durch Herbst und Winter – mit einem starken Immunsystem

Auch wenn Sie vielleicht noch von einer Erkältung verschont wurden – Vorbeugen ist besser als zu erkranken. Helfen Sie Ihrem Immunsystem sich gegen Erkältungsviren zur Wehr zu setzen mit dem Panta rhei Immun Drink.

Mit dem Panta rhei Immun Drink zeigen Sie der Erkältung die kalte Schulter.

(firmenpresse) - Der Wecker klingelt, wie immer viel zu früh, Sie quälen sich aus dem wohlig warmen Bett um festzustellen, dass draußen Schmuddelwetter herrscht. Alles ist noch von Nebel eingehüllt, die Luft ist feucht, es ist kalt und ungemütlich … auch wenn Sie nicht das Haus verlassen möchten, werden Sie doch zur Arbeit oder zu Ihren Terminen erwartet. Und gerade im Herbst und Winter erwartet Sie noch etwas ganz anderes … die Erkältungszeit. Die Viren und damit die Gefahr sich anzustecken, lauern nun überall. Aber was kann man dagegen tun?



Starke Abwehrkräfte können Erkältung verhindern



Die im Volksmund genannte „Grippe“ verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion, ein anniesen oder anhusten reicht meist schon für eine Ansteckung. Ist das Immunsystem intakt, haben es die Erkältungsviren schwerer in den Körper zu gelangen.



Es wäre doch zu schön, wenn es ein altbewährtes Hausmittel aus Omas Zeiten gegen die Erkältung gäbe. Sicher verhindern können Sie eine Ansteckung nicht, aber sind die körpereigenen Abwehrkräfte aktiv, haben Sie gute Chancen, einer Erkältung die kalte Schulter zu zeigen.



Es gibt viele Möglichkeiten, das Immunsystem aufzubauen und zu stärken:



1.Gesunde Ernährung



Ausreichend Vitamine und Mikronährstoffe sind wichtig, damit die körpereigenen Abwehrkräfte intakt bleiben. Ist der Speiseplan ausgewogen und „bunt“, d.h. viel frisches Obst und Gemüse und ballaststoffreiche Kost, hilft das dem Immunsystem. Bleibt mal wieder keine Zeit für eine vitaminreiche Ernährung kann der Panta rhei Immun Drink einem möglichen Vitaminmangel vorbeugen.



2.Sport



Sport ist Mord? … nicht im diesem Fall. Ausdauersport an der frischen Luft hält Körper und Geist fit. Wenn Sie sich für Sport nicht begeistern können, sprechen Sie mit Freunden und Bekannten und treffen sich zu einem ausgiebigen Waldspaziergang.



3.Stress vermeiden



… leichter gesagt als getan, aber es lohnt sich. Steht der Körper unter Dauerstress, kann es zu Erschöpfungszuständen kommen. Sie fühlen sich schlapp, ausgelaugt und damit schaffen Sie beste Bedingungen für die Ansteckung mit Erkältungsviren.





4.Viel Trinken



Viel Trinken hilft viel. Vor allem wenn es sich bei der Flüssigkeit um Mineralwasser oder ungesüßte Tees handelt. Füllen Sie den Flüssigkeitsvorrat Ihres Körpers auf, trocknen die Schleimhäute nicht aus und können Viren und Bakterien besser abtransportieren.



5.Ausreichend Schlaf



Schlafen Sie sich gesund. Nach aktuellen Studien sind sieben bis acht Stunden Schlaf ideal um die Ansteckungsgefahr mit einer Erkältung zu minimieren.



6.Rauchen vermeiden



Bekannt ist, dass der blaue Dunst nicht gesund ist. Zudem schadet er der körpereigenen Abwehr indem die Schleimhäute ausgetrocknet werden. Der enthaltene Tabak fördert Entzündungsprozesse und beeinflusst die Reinigung der Atemwege negativ.



7.Desinfektion



Erkältung verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion. Ist ein Gegenstand „konterminiert“ kann dies schon durch die Berührung und Einbringung in die Schleimhäute zu einer Ansteckung führen. Häufiges Händewaschen hilft, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Für zwischendurch helfen auch hautfreundliche Desinfektion-Gels gegen die Viren.



8.Wellness



Gönnen Sie sich und Ihrem Körper im Herbst und Winter häufiger eine Auszeit. Genießen Sie Wechselduschen oder regen mit einem Besuch in der Sauna die Durchblutung an.



Haben Sie all diese Tipps berücksichtigt und möchten noch mehr tun um nicht an einer Erkältung zu erkranken? Der Panta rhei Immun Drink unterstützt Sie dabei. Die praktischen „Vitamine to go“ gleichen einem möglichen Vitaminmangel aus und stärken das Immunsystem. Weitere Infos zum Produkt erhalten Sie auf unserer Website: https://www.pantarhei-shop.com/de/essentials/immun-drink







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pantarhei-shop.com/



Der Panta rhei Immun Drink gehört zu den flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln des Panta rhei Sortiments das durch die OTC Siebenhandel GmbH vertrieben wird. Wir sind seit über 20 Jahren erfolgreich in der Gesundheitsbranche tätig. Stetig arbeiten wir an der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios um Ihre Gesundheit zu unterstützen. Unsere Produkte können Sie in Apotheken oder einem unserer eShops erwerben.



Weitere Infos zu uns und unseren Produkten können Sie auf unserer Website nachlesen: www.otc7.de



OTC SIEBENHANDL GmbH

