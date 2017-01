HR7 übertrifft in 2016 alle Erwartungen

Personaldienstleister mit starkem organischem Wachstum

(firmenpresse) - Hamburg, Februar 2017

Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory hat die Zahlen des Geschäftsjahres 2016 veröffentlicht. Mit einem starken Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr - der Umsatz konnte in 2016 um 37 Prozent gesteigert werden - setzt HR7 den bisherigen Wachstumskurs konsequent fort.

"Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als zufrieden und haben unsere Marktposition weiter ausbauen können, so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. "Wir werten diese Geschäftsentwicklung als Beleg für die hohe Professionalität und den entsprechenden Qualitätsanspruch unserer Kolleginnen und Kollegen, ergänzt Ralph Hartmann. HR7 hat im Herbst 2016 gerade erst das 5-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Umso erstaunlicher sind die rasante Entwicklung und der Erfolg des Unternehmens. "Wir haben von Anfang an ein klares Konzept definiert und setzen dieses Verständnis von Personaldienstleistung konsequent um. Bei uns gibt es keine Tabus, wir kümmern uns um jeden Menschen, der arbeiten möchte, und gehen sehr individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten ein, erläutert Ralph Hartmann die Philosophie. Offensichtlich zahlt sich dies aus. Das Unternehmen wächst seit Gründung kontinuierlich im zweistelligen Bereich und knüpft auch in 2016 an diesen Trend an. Die hohe Qualität der Arbeit wurde in 2016 zudem durch diverse Auszeichnungen belohnt: HR7 wurde nicht nur in Hamburg zum Top-Dienstleister gekürt, sondern konnte sich diesen Titel nach einer Focus-Analyse auch deutschlandweit sichern. Kompliment, starke Leistung! Gespannt darf man als Beobachter der Branche sein, was das Unternehmen in 2017 zu leisten im Stande sein wird. Wir wünschen auch zukünftig viel Erfolg und werden die Entwicklung von HR7 weiterhin verfolgen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hr7-gmbh.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HR7 steht für professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-Site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren.



HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Nehmen Sie uns in die Pflicht - wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen - wahlweise aus Ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalen Aspekten.



Wir stehen für mehr als 25 Jahre Managementerfahrung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HR7 GmbH The Job Factory

PresseKontakt / Agentur:

HR7 GmbH The Job Factory

Katharina Bernhardt

Rödingsmarkt 39

20459 Hamburg

k.bernhardt(at)hr7-gmbh.de

040-36157390

www.hr7-gmbh.de



Datum: 30.01.2017 - 16:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1450048

Anzahl Zeichen: 1899

Kontakt-Informationen:

Firma: HR7 GmbH The Job Factory

Ansprechpartner: Katharina Bernhardt

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-36157390





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung