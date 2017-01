godesys bringt Geschäftsprozesse bei INFOX auf Touren

Experte für Versandhandel und Papierlogistik implementiert integrationsstarkes und anwenderfreundliches ERP



(firmenpresse) - Kosteneffiziente und agile ERP-Lösung aus einer Hand: Damit überzeugte der Mainzer Geschäftssoftware-Anbieter godesys den Fulfillment-Dienstleister INFOX nachhaltig. Die Experten für Digitaldruck, Papierlogistik und Versandhandel setzen künftig auf die mehrfach ausgezeichnete Lösung godesys ERP, mit der sie in der Lage sind, maßgeschneiderte Services für internationale Kunden lückenlos zu realisieren sowie sämtliche Prozesse von der Kundengewinnung über Lagerhaltung, Versand und Rechnungslegung bis hin zur Finanzbuchhaltung ohne Systemwechsel abzubilden.



Neben dem Fulfillment-Geschäft für Betreiber von Webshops übernimmt INFOX für seine Kunden mit Schwerpunkt in der Touristikbranche vor allem den Druck und Versand von Werbemitteln wie etwa Postkarten oder Kundenkataloge. Insgesamt verschickt das Unternehmen so bis zu acht Millionen Pakete pro Jahr. Für die Abwicklung werden inzwischen angesichts der Vielzahl von Kunden viele unterschiedliche Schnittstellen mit individueller Anbindung benötigt. Hier erwies sich das alte ERP-System bei immer mehr Funktionen als nicht mehr zeitgemäß. Vielfach mussten Insellösungen entwickelt werden, die durch den Einsatz von godesys ERP als umfassendes und integratives System nunmehr abgelöst werden sollen.



Individuell anpassbare Funktionen sind das A und O

Im Auswahlprozess von INFOX setzte sich godesys ERP gegen die Lösungen von insgesamt 18 Wettbewerben durch. Neben der agilen Systemarchitektur und dem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugte vor allem die hohe Anwenderfreundlichkeit, die anhand eigens konstruierter Testfälle von den Power-Usern durchweg positiv bewertet wurde. Darüber hinaus bietet das Toolset von godesys INFOX die Option, sehr viele Anforderungen und Anpassungen selbständig und ohne externe Hilfe vorzunehmen. Durch die hohe Flexibilität wahrt das Unternehmen so die Souveränität über den Funktionsumfang seiner Software, anstatt sich von einem ERP-Anbieter abhängig zu machen.











„Wir haben uns für godesys ERP entschieden, weil wir zunehmend den dringenden Bedarf nach einer flexiblen und agilen Lösung verspürten, die uns langfristig von aufwendiger Integrationsarbeit entlastet“, erläutert Sascha Engels, Bereichsleiter IT bei der INFOX GmbH & Co. „Nach dem geplanten Go-Live Anfang 2017 ist es unser Ziel, dass in zwei bis drei Jahren sämtliche Prozesse über godesys ERP laufen und das gesamte Unternehmen damit arbeitet.“



„INFOX als Neukunden begrüßen zu dürfen, erfreut uns besonders, weil wir dadurch unser Profil als Software-Partner für Dienstleister im aufstrebenden Logistiksegment schärfen“, sagt Godelef Kühl, Gründer und Vorstandsvorsitzender der godesys AG. „Unser agiles ERP-System schließt genau die Lücken, die Insellösungen in den kohärenten Workflow schrittweise digitalisierter Prozesse reißen. Daher verfolgen wir auch weiterhin das Ziel, Unternehmen mit hohen Ansprüchen an ihr ERP mit passenden Lösungen zur Seite zu stehen.“



Weitere Informationen über die flexiblen ERP-Lösungen von godesys finden sich unter www.godesys.de







Über die godesys AG

Mit ERP-Lösungen für kundenorientierte Unternehmen unterstützt godesys den Mittelstand dabei, die Effizienz seiner Mitarbeiter zu steigern, die Prozessqualität sowie -geschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Zahlreiche Auszeichnungen wie das „ERP-System des Jahres“ 2009, 2010 und 2011, das TOP PRODUKT HANDEL 2014, 2015 und 2016 oder das Gütesiegel "Software made in Germany" unterstreichen die Position von godesys als führenden deutschen ERP-Anbieter. Die godesys-Plattform basiert auf offenen Standards und zeichnet sich durch branchenspezifische Funktionalitäten aus. Mehr als 650 Kunden und 35.000 User setzen bereits erfolgreich Lösungen aus dem Hause godesys ein. godesys wurde 1992 gegründet, mit Hauptgeschäftssitz in Mainz und weiteren Niederlassungen in der DACH-Region.

www.godesys.de



Kommentare zur Pressemitteilung