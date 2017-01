Neueröffnung Kieferorthopädie in Berlin Mitte

Zweiter Standort von Kieferorthopädin Dr. Schmidt-Rogge eröffnet mit Schwerpunkt nahezu unsichtbare Zahnspangen in Berlin Mitte für Kinder und Erwachsene

Neueröffnete Kieferorthopädie in Mitte

(firmenpresse) - Die Schwerpunkte des zweiten Standortes der kieferorthopädischen Praxis der Kieferorthopädin und Spezialistin für nahezu unsichtbare Zahnspangen Dr. Schmidt-Rogge liegen in der sanften und kaum sichtbaren Behandlung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und der Schnarchtherapie. Neben den klassischen Behandlungsmethoden mit herausnehmbaren und festsitzenden Apparaturen wird das Behandlungsspektrum durch weitere Leistungen wie Zahnformkorrekturen, Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung und Mundschutz für sportliche Aktivitäten abgerundet.



In ihrer speziellen Sprechstunde für nahezu unsichtbare Zahnspangen behandelt die Kieferorthopädin Dr. Nicola Schmidt-Rogge Jugendliche, Kinder und Erwachsene.



Die Behandlung wird durchgeführt mit einer Aufeinanderfolge nahezu durchsichtiger und herausnehmbarer sogenannter Aligner. Alle zwei Wochen werden diese Kunststoffschienen ausgetauscht. Jede der Schienen wird individuell angefertigt und bringt die Zähne Stück für Stück in die zuvor in einem 3D-Computermodell berechnete Position. Der Hauptvorteil der Behandlung liegt in der fast vollständigen Unsichtbarkeit der Zahnspange.





Über die Behandlung mit nahezu unsichbaren Zahnspangen informiert die Kieferorthopädie in Mitte auf Ihrer Website.





Informationen zur Praxis



Die Praxis für Kieferorthopädie von Dr. Nicola Schmidt-Rogge wurde 2001 gegründet. Der neue Standort in Mitte empfängt mit weiträumiger, lichtdurchfluteter Architektur. Lila Farbakzente runden das Gestaltungskonzept ab und ziehen sich nahtlos durch alle Räume. Im Hintergrund sorgt eine hochmoderne, vollständig digitalisierte Technik für einen reibungslosen Ablauf.





Leseranfragen



Praxis für Kieferorthopädie in Mitte

Dr. Schmidt-Rogge

Invalidenstr. 7

10115 Berlin-Mitte

Telefon: 030 - 400 42 900





Pressekontakt



Praxis für Kieferorthopädie in Mitte



Praxismanagement

Invalidenstr. 7

10115 Berlin-Mitte

Telefon: 030 - 400 42 900



Anmerkungen



Belegexemplar erwünscht









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kieferorthopaede-berlin.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Praxis für Kieferorthopädie von Dr. Nicola Schmidt-Rogge wurde 2001 gegründet. Der neue Standort in Mitte empfängt mit weiträumiger, lichtdurchfluteter Architektur. Lila Farbakzente runden das Gestaltungskonzept ab und ziehen sich nahtlos durch alle Räume. Im Hintergrund sorgt eine hochmoderne, vollständig digitalisierte Technik für einen reibungslosen Ablauf.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kieferorthopädie Berlin Mitte

Leseranfragen:

Invalidenstr. 7, 10115 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.01.2017 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1450060

Anzahl Zeichen: 2415

Kontakt-Informationen:

Firma: Kieferorthopädie Berlin Mitte

Ansprechpartner: Nicola Dr. Schmidt-Rogge

Stadt: Berlin

Telefon: 030 - 400 42 900



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.