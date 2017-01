Neuer online Shop für exklusive Städe-Design Artikel

Kankelau, Januar 2017 - Der neue Online-Shop mit frischen Städte-Designs aus Deutschland ist ab sofort unter www.städte-design.de abrufbar. Städte-Design bietet eine große Auswahl an exklusiven T-Shir

(firmenpresse) - Der Anspruch des Gründers Florian Paetzel, der auch Geschäftsführer der WiGOO Media ist, sind frische, sty­lische Produkte zu verkaufen, welche durch eine Top-Qualität zum angemessenen Preis überzeugen. Zielgruppe sind alle Sympathisanten, Touristen oder auch Bewohner der Städte.



Viele kennen es sicherlich, man möchte gerne ein Souvenir mitnehmen oder seine Heimat repräsentieren, aber man findet nicht das richtig für sich. Entweder gefällt einem das Design nicht, die Größe stimmt nicht oder man findet erst gar keinen Laden vor Ort. Städte-Design.de will eine große Auswahl an Städte-Produkte anbieten, damit jeder das richtige findet. Dabei wird besonders viel Wert auf Qualität, Auswahl aber auch Preis gelegt.



Aus eigener Erfahrung weiß Gründer Florian Paetzel wie kompliziert es manchmal ist, dass richtige vor Ort zu finden. Nun kann man ganz einfach und unkompliziert das richtige auf einer Internetseite finden. Städte-Design.de will Hingucker bieten, die trotzdem bezahlbar sind. Erfahrungen in der Mode-Branche konnte Florian Paetzel bereits 2007 sammeln, als er unter WiGOO ein eigenes Modelabel gründete. Hierfür konnte er damals zwei der wilden Kerle-Darsteller gewinnen.



Seit einigen Tagen läuft der neue Online-Shop, der für mobile Endgeräte optimiert wurde. Hier finden Sie extra für den Shop kreierte Modelle.



WiGOO Media wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen ist unter anderem für das StarMag Magazin verantwortlich. Außerdem ist das Unternehmen als Full-Service-Agentur (online und offline) tätig und bietet in allen Bereichen eine individuelle Werbestrategie.



