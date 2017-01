Alte Branche, neues Modell: Quizapp stürmt App Store Charts, bereits 2 Mio. Spieler & TV-Show

Die erfolgreichste griechische Quiz-App startet nun in Deutschland durch, bereits 2 Millionen Spieler in Griechenland und TV-Show. in Deutschland auch bereits in den Top10 des Apple Stores.

(firmenpresse) - In Griechenland bereits mit eigener TV-Show und 2 Mio. Spielern, in Deutschland erst vor Kurzem gestartet: Quizdom ist eine kostenlose Quizapp mit wachsender deutscher Fanbase. Letztes Wochenende ist die App in die Top 10 des Apple Stores aufgestiegen und hat dabei den größten Konkurrenten Quizduell überholt.



"Unseren Nutzern macht die App einfach Spaß. Wir bekommen viel Feedback, dass Quizdom sie sofort fesselt, da es intuitiv spielbar ist und spannende Fragen hat. Mehr wollen die Spieler nicht", berichtet der Gründer und Geschäftsführer des Startups, Dr. Trian Xylouris. Die Besonderheit der App liegt in der Möglichkeit, Gruppen mit eigenen Fragen zu erstellen, die in Echtzeit für alle Nutzer verfügbar sind: Unternehmen können die Gruppen für ihre interne Weiterbildung und Kundenkommunikation nutzen, während Schüler und Studenten Prüfungsinhalte hochladen können, um diese in ihrer Lerngruppe zu spielen. Herr Xylouris fügt hinzu: "Wir haben viele Anfragen bzgl. fehlender Funktionalitäten in den Gruppen bekommen, und werden diese möglichst schnell in der App umsetzen".



Als Dankeschön für den großen Zulauf verschenkt Quizdom eine Woche lang die Premium-Version des Spiels (30 PRO Coins im Wert von 2,99 EUR). Den Bonus bekommen alle neuen und alten Spieler, die sich bis zum 5. Februar 2017 (inklusive) in der App einloggen.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.quizdom.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Quizdom wurde 2014 in Frankfurt am Main gegründet und brachte seine gleichnamige App zuerst in Griechenland heraus. Dort avancierte diese mit 500 Mio. Partien zum meistgespielten Spiel der vergangenen Jahre. Darüber hinaus startete im Februar 2016 die TV-Show "Quizdom The Show", die aktuell in der zweiten Saison läuft. Quizdom ist kostenlos verfügbar für iOS und Android und finanziert sich über Werbung und In-AppVerkäufe.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Quizdom UG(haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

Dublinerstr. 4, 60327 Frankfurt am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.01.2017 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1450063

Anzahl Zeichen: 1651

Kontakt-Informationen:

Firma: Quizdom UG(haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: Dr. Trian Xylouris

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 0174 9374 007



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.