Hegerich Immobilien GmbH unterstützt HORIZONT e.V.

Anstelle der sonst üblichen Weihnachtspräsente an Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter hat die Hegerich Immobilien GmbH in diesem Jahr den dafür vorgesehenen Betrag an HORIZONT e.V. gespendet.

(firmenpresse) - HORIZONT e.V. wurde 1997 von der beliebten und bekannten Schauspielerin Jutta Speidel gegründet und sorgt sich seither um obdachlose Kinder und ihre Mütter in München. Den Scheck in Höhe von 1.000 Euro überreichte Geschäftsführer Peter Hegerich persönlich an HORIZONT-Geschäftsstellenleiterin Christine Lindemann.



"Als Münchner Immobilienunternehmen sind wir regional stark verwurzelt.

Soziales Engagement bedeutet für uns deshalb, der Region etwas von unserem unternehmerischen Erfolg zurückzugeben. Die Vision von HORIZONT, von Obdachlosigkeit betroffenen Kindern und Müttern ein neues Dach über den Kopf zu geben, wieder Mut zu machen und gemeinsam neue Lebensperspektiven aufzubauen, hat uns gleichsam berührt und überzeugt", erklärt Geschäftsführer Peter Hegerich. "Wir wählten den Verein aber auch, weil wir wissen, dass das Geld hier eins zu eins ankommt. Wir freuen uns sehr mit der Spende etwas Gutes tun zu können und dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird", so Peter Hegerich.



Christine Lindemann bedankte sich herzlich für die Spende: "Wir freuen uns sehr darüber, dass Münchner Unternehmen wie die Hegerich Immobilien GmbH an uns denken. Nur durch diese Spendengelder können wir wohnungslosen Kindern und deren Müttern schnell und unbürokratisch helfen."



Mit dem HORIZONT-Haus hat der Verein einen Ort geschaffen, an dem obdachlose Münchner Kinder und ihre Mütter zur Ruhe kommen können. Sie finden dort ein sicheres Zuhause auf Zeit und erleben persönliche Fürsorge und qualifizierte Betreuung, die ihnen ermöglicht, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1997 konnte HORIZONT so bereits über 2.000 obdachlose Menschen erfolgreich in ein eigenverantwortliches Leben begleiten. Um künftig noch mehr sozial benachteiligten Familien die Chance auf Integration und Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermöglichen und der zunehmenden Obdachlosigkeit in München entgegenzuwirken, baut die Initiative aktuell ein zweites HORIZONT-Haus im DomagkPark.







ca. 2.189 Zeichen. Abdruck honorarfrei.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hegerich-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Hegerich Immobilien GmbH

"Immobilien sind wahrgewordene Träume! Und meine Leidenschaft ist es, Menschen bei der Verwirklichung Ihrer Wohn-Träume verantwortungsvoll und mit Herzblut zu begleiten", so Peter Hegerich, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Hegerich Immobilien GmbH. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter am Immobilienmarkt und zählt zu den Top-inhabergeführten Immobilienmaklern in München und Nürnberg. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 20 Immobilienspezialisten an den Standorten München und Nürnberg.



Ein hoher fachlicher Anspruch sowie die kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiter sind wesentliche Bausteine, auf denen der Erfolg des Unternehmens basiert. So sind beispielsweise alle im Verkauf tätigen Mitarbeiter mindestens ausgebildete Immobilienkaufleute. "Wir sind uns der großen Verantwortung, die wir bei der Immobilienvermittlung eingehen, bewusst und nehmen diese Herausforderung auch gerne an. Wir stellen deshalb sicher, dass wir über das notwendige fachliche Wissen und die soziale Kompetenz verfügen, um die Beteiligten, Käufer wie auch Verkäufer, zuverlässig bei der in der Regel größten finanziellen Transaktion ihres Lebens optimal begleiten und unterstützen zu können."



Das Unternehmen ist der Immobilienmakler für die Vermietung und den Verkauf von Immobilien in München und Nürnberg. Auch für Bauträger bietet das Unternehmen einen umfassenden Service. Von der anfänglichen Beratung über die Grundstückssuche bis hin zur vollständigen Abwicklung aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten steht dem Kunden mit der Hegerich Immobilien GmbH ein kompetenter Partner zur Seite, der zudem aus seiner eigenen Erfahrung als Bauträger schöpfen kann.

Die Wünsche und Anforderungen der Kunden werden ernst genommen, so dass ein fester Kundenstamm aus Eigentümern, Mietern und Vermietern, Investoren, Projektentwicklern, aber auch Banken und Hausverwaltungen vertrauensvoll auf das Dienstleistungsangebot von Hegerich Immobilien zurückgreift.

Hegerich Immobilien ist der Makler in München und Nürnberg für die Vermittlung und den Verkauf von Neubauprojekten, Bestandsimmobilien wie Wohnungen und Häuser, Investmentimmobilien, Gewerbe- und Sonderimmobilien.







Pressekontakt

Hegerich Immobilien GmbH

Am Westpark 7

81373 München

Telefon: 089 230 69 62 30 Fax: 089 230 69 62 44

presse(at)hegerich-immobilien.de

www.hegerich-immobilien.de



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quellenlink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hegerich Immobilien GmbH

Leseranfragen:

Am Westpark 7, 81373 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.01.2017 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1450064

Anzahl Zeichen: 2420

Kontakt-Informationen:

Firma: Hegerich Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Peter Hegerich

Stadt: München

Telefon: 089/230 69 62 0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.