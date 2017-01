Vollverklebung einer Dose

Öfter mal was neues

Mofa Dose

(firmenpresse) - Vollverklebung by deutscher-digitaldrucker.de



Anlieferung einer ehemals ganz roten Dose die nun in feinster Arbeit in eine Bodensee Weinfrucht Getränk "MOFA" Dose umgestaltet wurde.



Die Dose Mist einen Umfang von ca. 7 m und ist knappe 3 m hoch



Verarbeitet wurden Folien der Marke Oracal mit Sitz in Deutschland Oranienburg



Die Applikationen wurden im Digitaldruck und in der Folientechnik ausgeführt - alles in der hauseigenen Produktion versteht sich



Lasse dir ein Individuelles Angebot erstellen: schick einfach eine Mail an: info(at)mendel-printdesign.de



Infos zur Fahrzeugverklebung etc. findest du hier: Deutscher-digitaldrucker.de



___________________________________________________________________________________



Wir haben die Möglichkeit, (fast) alle glatten Oberflächen (z.B. kein Kunststoff!) teilweise oder komplett zu folieren. Verschiedene Designs und Folienfarben stehen zur Verfügung: glänzend, matt oder metallic bis hin zur Flip-Flop und Carbonfolie sind möglich.

Individuelle 4 farbige vollflächig bedruckte Folien verleihen einen einzigartigen Ausdruck.



___________________________________________________________________________________



Diese Varianten stehen zur Auswahl:



- Individueller 4-farbiger Digitaldruck auf Hochleistungsfolien inkl. Montage

- Unifarbene Hochleistungsfolien inkl. Montage - z.B. DB-Rot - 87 Farben

- Matt Folie, Carbon oder Sonderfolien



___________________________________________________________________________________



schnelle Zusammenfassung:



Kostengünstig und wirtschaftlich



Rückstandslos ablösbar



Schützt den Original-Lack des Fahrzeugs



Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen



Waschanlagenfest