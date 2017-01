Die Leistung zählt: Syslogic lanciert neue Industrie-PC-Linie mit Core-i-Prozessor

(PresseBox) - Syslogic entwickelt und fertigt seit 30 Jahren lüfterlose Industrie-PC. Neu bietet das Unternehmen mit der Commercial Line Industrie-PC für besonders leistungshungrige Anwendungen. Die Embedded-Systeme mit Core-i-Prozessor eignen sich insbesondere für die Prozessüberwachung oder für Steuerungsanwendungen.

Syslogic erweitert ihr Produktportfolio. Die neu lancierte Commercial Line bietet Industrie-PC, die wesentlich leistungsstärker sind als die bisherigen Embedded-Systeme. Erster Vertreter der Commercial Line ist der Industrie-PC Compact C6. Dieser verfügt über U-Prozessoren aus der sechsten Generation der Intel-Core-i-Linie (Skylake-U).

Kompromisslose Industrie-PC dringen in neue Leistungsklasse vor

Die Core-i-Prozessoren schaffen den Spagat zwischen Rechenleistung und geringer Leistungsaufnahme. Damit sind sie die ideale Basis für den neuen Compact C6 Industrie-PC. Dieser ist passiv gekühlt und erfüllt Industrietugenden wie Langlebigkeit und Robustheit, stößt dabei aber in eine neue Leistungsklasse vor. Damit eignet er sich für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Steuerung, Industrieautomation oder Prozessvisualisierung. Der Industrie-PC unterstützt die Videokodierungen MPEG-2, WMV9 und H.264.

Skalierbarer Industrie-PC mit i3-, i5-, oder i7-Prozessor

Wie die bisherigen Embedded-Systeme von Syslogic lässt sich auch der leistungsstarke Industrie-PC Compact C6 individuell anpassen. Je nach Anforderung betreffend Rechenleistung wählen Syslogic Kunden zwischen einem Core-i3, Core-i5 oder Core-i7-Prozessor. Letzterer bietet eine CPU-Taktfrequenz von 2,6GHz. Neben dem Prozessor sind auch die Schnittstellen nach Kundenwunsch konfigurierbar. Ein Zusatz-Board ermöglicht unkomplizierte und günstige Anpassungen ab kleinen Stückzahlen. Zudem bedruckt Syslogic den Industrie-PC auf Wunsch mit Kundenlogo oder bietet kundenspezifische Verpackungen.

Raphael Binder, Product Manager bei Syslogic, sagt zu den neuen Industrie-PC: «Wir reagieren mit der Commercial Line auf den Wunsch unserer Kunden nach mehr Leistung.»



Ein reinrassiger Industrie-PC ? zuverlässig und wartungsfrei

Die Industrie-PC der Commercial Line erfüllen wie alle Syslogic Geräte hohe Anforderungen an Langlebigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit. Als eines der wenigen Unternehmen in der Embedded-Branche produziert Syslogic selbst in Europa. Entsprechend hat Syslogic die Qualität fest im Griff. Bereits bei der Bauteilauswahl achten die hauseigenen Entwickler darauf, dass nur qualifizierte Industriekomponenten eingesetzt werden. Weiter durchlaufen alle Industrie-PC ein strenges Qualifikationsverfahren, wodurch ungeplante Feldausfälle erfolgreich vermieden werden. Mit dem robusten Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium wird die Elektronik des Industrie-PC zudem vor äußeren Einflüssen geschützt.

Industrie-PC mit flexibler Systemanbindung

Standardmäßig verfügt der Industrie-PC über zwei Display Ports, vier USB-3.0-Schnittstellen, zwei Gigabit-Ethernet- und zwei RS232-Schnittstellen sowie über Audioschnittstellen. Speicherseitig verfügt der Industrie-PC über eine M.2-SSD sowie über einen microSD-Steckplatz. Mittels den zwei SATA-3-Steckplätzen können zudem 2.5-Zoll-Festkörperlaufwerke angeschlossen werden.

Die Commercial Line wird schon bald mit weiteren Produkten ergänzt. Raphael Binder ist zuversichtlich, dass Syslogic mit der Commercial Line ihre Marktstellung weiter ausbauen kann. Er sagt: «Die Industrie-PC mit Core-i-Prozessoren bieten uns neue Marktchancen.» Alle Kunden, welche ein leistungsstarkes und trotzdem robustes Embedded System suchten, seien mit dem Compact C6 gut bedient, so Binder.

Technische Angaben IPC/Compact C6

Prozessoren



Intel® Core? i3-6100U (2x 2.3 GHz, 3M Cache, 15W)

Intel® Core? i5-6300U (2x 2.4/3.0 GHz, 3M Cache, 15W)

Intel® Core? i7-6600U (2x 2.6/3.4 GHz, 4M Cache, 15W)

DRAM

Support für 2x SO DIMM Socket (dual channel DDR4 bis 2133 MT/s)

Ethernet

1x Intel I219-LM (GbE PHY), 1x Intel I211-AT (GbE controller)

Optional: Bis 4x Ethernet 10/100/1000 Mbit

Int. Schnittstellen

1x SATA Power

2x USB 2.0

1x LVDS (2x 24 bit)

1x Embedded DisplayPort (x4)

1x Backlight (Power, control)

1x Front Panel HD Audio

1x Digital Microphone (SPDIF)

1x Internal Stereo Speaker

1x Frontpanel (Power Switch, LEDs, Reset)

3x SATA (6G, kann als RAID konfiguriert werden)

1x miniPCI Express

1x M2 (Unterstützte Kartengrössen: 2242 und 2230)

Ex. Schnittstellen



2x Serial Port COM2 (opt. als ccTALK)

2x Display Port

Audio In

Line Out

2x LAN RJ45

4x USB 3.0/2.0

Eingangsspannung

12?24 V

Betriebssystem

Linux Debian 7.0

Linux Debian 8.0

Windows Embedded 7

Windows Embedded 8.1 Windows 10 IoT

Temperaturbereich

0 bis 55°C





Syslogic bietet Industriecomputer, Embedded PC, Single Board Computer und Touch Panel Computer für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt. Sämtliche Embedded PC und Touch Panel Computer werden komplett in Europa entwickelt und gefertigt. Dadurch steht Syslogic seit über 25 Jahren für maßgeschneiderte, robuste und langzeitverfügbare Embedded-Systeme. Neben dem klassischen Produktsupport bietet Syslogic ihren Kunden eine kompetente, technische Projektbegleitung. www.syslogic.de





