Im Irrgarten der Versicherungsbedingungen: Die Grundfähigkeitsversicherung

(firmenpresse) - „Für die Absicherung der Arbeitskraft stehen dem Vermittler heute eine Vielzahl alternativer Vorsorgeinstrumente zur Verfügung“, so Alexander Schrehardt Geschäftsführer der Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH. In einem 1-stündigen Fachwebinar werden exemplarisch ausgewählte Tarife basierend auf den Leistungsvoraussetzungen im Versicherungsfall auf den Prüfstand gestellt.



Grundfähigkeitsversicherung eine Alternative zur BU?

Die Grundfähigkeitsversicherung ist vor allem für handwerklich Tätige oder auch für Kunden mit Vorerkrankungen eine interessante Versicherungslösung. Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversicherung wird der Versicherungsschutz nicht auf eine (anteilig) verlustige Berufsfähigkeit, sondern auf Einbußen bei den sogenannten und von den Versicherungsgesellschaften teilweise sehr unterschiedlich ausgelegten Grundfähigkeiten abgestellt. Eine detaillierte Prüfung der vertraglichen Grundlagen ist somit auch und insbesondere bei der vermeintlich transparenten Grundfähigkeitsversicherung zwingend erforderlich. In den AVB der Gesellschaften werden teilweise sehr interessante Leistungsvoraussetzungen definiert und in einigen Fällen muss auch die Frage nach überraschenden und unbilligen Vertragsklauseln gestellt werden.



Webinar: online, live und interaktiv

Das Webinar findet online, live und interaktiv am 16.03.2017 von 10-11 Uhr statt. Referent ist Alexander Schrehardt Betriebswirt bAV (FH). Als Geschäftsführer der Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH ist Alexander Schrehardt auch als Versicherungsberater nach § 34e GewO zugelassen sowie als Fachjournalist und Bildungsdienstleister tätig.



Weitere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit unter:

http://www.campus-institut.de/seminare/webinare/

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit über 12 Jahren werden am CAMPUS INSTITUT in Zusammenarbeit mit den staatlichen Hochschulen Schmalkalden und Koblenz die weiterbildenden Studienprogramme Finanzfachwirt/-in (FH) und Betriebswirt/-in für betriebliche Altersversorgung (FH) angeboten. Darüber hinaus werden die Weiterbildungen Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) sowie – über den Partner Deutsche Makler Akademie – die Lehrgänge Generationenberater/-in (IHK) und Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) angeboten. Außerdem gibt es am CAMPUS INSTITUT seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Seminarprogramm für Berufe in der Finanz- und Versicherungsberatung, das auch als Seminarflatrate buchbar ist.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG

PresseKontakt / Agentur:

CAMPUS INSTITUT

Keltenring 11

82041 Oberhaching

Telefon: 089-62 83 38 25

www.campus-institut.de

Datum: 30.01.2017 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1450074

Anzahl Zeichen: 1866

Kontakt-Informationen:

Firma: CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.01.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung