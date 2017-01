Tourismus Argentinien: Designmekka Buenos Aires

Die Modewoche Designers BA bietet Touristen einen Blick hinter die kreativen Kulissen der Stadt

Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

(firmenpresse) - Buenos Aires entwickelt sich mehr und mehr zum Lifestyle- und Design-Mekka des amerikanischen Kontinents. Das Fremdenverkehrsamt der Stadt konzentriert sich nun darauf, innovative Tourismusangebote zu entwickeln und lokalen Künstlern und Designern eine internationale Plattform zu bieten, um das Zusammenspiel aus Tourismus und Design zu fördern. Die Journalisten, Reiseveranstalter, Reisebüros und andere Fachbesucher aus aller Welt tragen als Multiplikatoren dazu bei, Buenos Aires weltweit als Ort der Kunst und des Designs zu positionieren.



Vor allem im Modebereich tut sich aktuell sehr viel. Das ist auch die Frucht der jahrelangen Arbeit der bekanntesten Modedesigner der Stadt, die bereits vor 15 Jahren das Stadtviertel Palermo zur Kreativhochburg von Buenos Aires und einer weltweit bekannten Attraktion machten. Inzwischen jagt eine Fashion-Veranstaltung die nächste. Die Designers BA, eine der wichtigsten Modeveranstaltungen Lateinamerikas, findet vom 13. bis 17. März zum 9. Mal statt. Hier treffen sich etablierte Modeschöpfer, Nachwuchsdesigner und Junge Künstler, um sich auszutauschen, Inspiration zu sammeln, ihre Werke vorzustellen und auf nachhaltige Weise Bekanntheit zu gewinnen.



Ideenreiche Events wie Designers BA ermöglichen Besuchern der Stadt einen Zugang zu einem einzigartigen, kreativen Buenos Aires. Das neue dreisprachige -Portal „BA Tours“ (www.ba.tours.com) des Fremdenverkehrsamtes bietet designaffinen Touristen die Möglichkeit, in die Modewelt der „Porteños“, wie die Bewohner von Buenos Aires genannt werden, einzutauchen. Besucher erhalten Informationen zu geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten, und auch Touren und Führungen mit dem Schwerpunkt Kunst, Architektur und Design können über das Portal gebucht werden. Das Besondere daran: die Aktivitäten werden individuell an die Vorlieben des Gastes angepasst, so können beispielsweise vor Buchung einer Tour die persönlichen Vorlieben mithilfe eines Fragebogens angegeben werden. Im Rahmen der „Made to Measure Fashion, Interior Design and Architecture“ Tour werden zum Beispiel ausgewählte Designer, Ateliers und Boutiquen besucht, die den persönlichen Geschmack des Teilnehmers treffen.





Auch die Vermarktung des Designtraumziels spielt eine große Rolle: um die Veranstaltung auf eine internationale Ebene zu heben, organisiert das Tourismusamt von Buenos Aires beispielsweise eine Pressereise für Fashion- und Lifestylemedien aus internationalen Märkten. Neben dem Besuch der Modewoche und Treffen mit ausgewählten Designern stehen weitere Highlights der Stadt wie ein Abstecher in die Künstlerviertel San Telmo und Palermo, das Mamba-Kunstmuseum oder Besuche in einschlägigen Tangobars auf dem Programm. Die Reise macht es möglich, das authentische Buenos Aires zwischen Hafen, Industrie und Kunst zu erleben, die Poesie der Stadt zu spüren und den architektonischen Eklektizismus zu entdecken.



Design-BA-Tour Informationen: www.ba.tours/en/activity/tour-a-medida-100-personalizado-made-to-measure-fashion-interior-design-and-architecture-tour-4456740

Um mehr über Designers Ba zu erfahren: www.designersba.com .





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://turismo.buenosaires.gob.ar/en



Dies ist eine Pressemitteilung von

Buenos Aires Fremdenverkehrsamt c/o fame creative lab

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

fame creative lab

Te. 069 24756184

buenosaires(at)fame-creativelab.com

PresseKontakt / Agentur:

fame creative lab

Te. 069 24756184

buenosaires(at)fame-creativelab.com

Datum: 30.01.2017 - 17:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1450079

Anzahl Zeichen: 3279

Kontakt-Informationen:

Firma: Buenos Aires Fremdenverkehrsamt c/o fame creative lab

Ansprechpartner: Karin Luize de Carvalho

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069 24756184



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung