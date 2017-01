Birimian Limited: Erhalt der Mitteilung gemäß Sektion 249D des Corporation Act



Birimian Limited (ASX: BGS: Birimian und das Unternehmen) hat gemäß Sektion 249D des Corporation Act eine Mitteilung erhalten von Herrn Curtis Abbott, Herrn Michael Bond, Herrn Alexander Mlaco, Herrn Peter Yoon Pin Loh , Herrn Andrew Taylor, Herrn Andrew Christie, Herrn John Anderson, Herrn Andrea Ballati, Herrn Bruce Abbott und Herrn Bruce Abbott & Herrn Curtis Stanley Abbott (Requirierende Aktionäre). Die requirierenden Aktionäre haben gemeinsam ein Stimmrecht von 6,57% im Unternehmen.



Diese Mitteilung verlangt eine Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens zur Bestellung von Herrn Michael Langford und Herrn James McKay zu Directors des Unternehmens und die Entlassung der Directors Winton Willesee und Hugh Bresser.



Das Unternehmen wird innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung eine Versammlung seiner Mitglieder einberufen und ansonsten die Versammlung gemäß der Vorschriften des Corporation Act abhalten.



Das Unternehmen wird die Aktionäre über jede wesentliche Entwicklung auf dem Laufenden halten.



Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Managing Director , Herrn Kevin Joyce oder Company Secretary, Frau Beverly Nichols unter Tel.: +61 8 9286 3045



Weitere Informationen finden Sie auf Birimian Limiteds Webseite: www.birimian.com



