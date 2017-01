Paul Hewitts Frühlingsgefühle

Was gibt es Schöneres als bei eisigen Temperaturen an die warme Frühlingssonne zu denken? Wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht und unsere Welt in leuchtende Farben taucht, dann ist die Zeit der winterlichen Tristesse endlich vorbei. Auch die Accessoires und Uhren von Paul Hewitt wissen um den farbenfrohen Zauber und heißen mit frischen frühlingshaften Nuancen die schönste Jahreszeit willkommen.

Frühlingsfarben bei Paul Hewitt

(firmenpresse) - Unverkennbar bleibt Paul Hewitt seiner nautisch-klassischen Formensprache treu. Das Symbol des Ankers kehrt auf dem Zifferblatt und dem Armschmuck wieder. Sowohl die Uhren als auch die „Phreps“ sind in Leder und Nylon erhältlich und machen den Tag zu Wasser oder an Land zu einem modischen Highlight.



Gerade ein erster Segeltörn bei frühlingshaften Temperaturen ist für die Uhren kein Problem.

Die Zeitmesser verfügen über eine Wasserdichtigkeit bis zu 5 bar und überzeugen mit ihrem kratzfesten Saphirglas. Die Gehäuse der Uhren und die Ankerverschlüsse der „Phreps“ bestehen aus ionenplattiertem Edelstahl, welches mit Silber, Gelbgold oder Roségold beschichtet ist. Alle Kollektionen von Paul Hewitt sind in den drei Edelmetallen erhältlich – der Fashion-Frühling kann kommen!







Über Paul Hewitt: 2013 in Oldenburg gegründet, verdankt die Uhrenmarke Paul Hewitt dem englischen Schneidermeister Paul Edward Hewitt ihren Namen. Der Liebe wegen war der Brite nach Oldenburg ausgewandert. Inspiriert von der Symbiose aus britischem Stilempfinden und deutscher Qualität ist auch die Lifestylemarke Paul Hewitt. Neben dem nautischen Flair setzt das Label auf vielfältige Material- und Farbvarianten, was die Uhren und Accessoires zu angesagten Trendteilen machen.

