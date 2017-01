VfL Wolfsburg-Presseservice: Ashkan Dejagah kehrt zurück / Sportdirektor Olaf Rebbe: "Ein erfahrener Spieler, der für den VfL brennt"

(ots) - Ein alter Bekannter kehrt zum VfL Wolfsburg

zurück: Ashkan Dejagah, 2009 Meister mit den Grün-Weißen, wechselt

ablösefrei vom katarischen Erstligisten Al-Arabi Sports Club an den

Mittellandkanal. Der 30-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis

Saisonende, der zudem für den VfL Wolfsburg die Option zur

Verlängerung um ein weiteres Jahr beinhaltet. Von 2007 bis 2012 war

der Außenbahnspieler, der auch als hängende Spitze agieren kann,

bereits beim VfL Wolfsburg aktiv. Wettbewerbsübergreifend bestritt

"Asche" in diesem Zeitraum 156 Pflichtspiele für den VfL, in denen er

20 Tore erzielte und zu 23 Treffern die Vorarbeit leistete. Der bei

Hertha BSC ausgebildete 37-fache iranische Nationalspieler, der auch

die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte 2012 in die

englische Premier League zum FC Fulham, ehe er 2014 nach Katar ging.



"Unglaublich stolz, wieder Teil des Vereins zu sein"



"Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier in Wolfsburg zu sein und

bin heiß auf die Bundesliga. Der VfL befindet sich momentan in einer

schwierigen Situation und ich will helfen, das wir da

schnellstmöglich rauskommen. In Wolfsburg ist seit meinem Weggang

viel entstanden und gewachsen, jetzt wieder Teil dieses Vereins zu

sein, macht mich unglaublich stolz. Ich danke Olaf Rebbe und Valérien

Ismaël, dass sie mir diese Chance geben. Diesen Vertrauensvorsprung

will ich mit Leistung zurückzahlen", betont Ashkan Dejagah. "Wir

haben in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, dass wir noch

einmal auf dem Transfermarkt agieren, wenn sich spontan neue

Möglichkeiten auftun oder sich kreative Lösungen anbieten. Mit Ashkan

haben wir jetzt einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der für den

VfL Wolfsburg brennt und ein absoluter Teamplayer ist. Durch seine

Vielseitigkeit haben wir eine weitere Option im Kader geschaffen", so

VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.





Erstes Training am Dienstagvormittag



"Ich freue mich sehr, dass Ashkan jetzt bei uns ist. Mit seinen

Fähigkeiten und seiner Erfahrung wird er die Mannschaft

weiterbringen. Aber es ist auch klar, dass er sich zunächst erst

wieder eingewöhnen muss, wobei ich davon überzeugt bin, dass das

schnell bei ihm gehen wird, weil Ashkan ein Spielertyp ist, der über

den Willen und die Mentalität kommt", sagt Cheftrainer Valérien

Ismaël. Am Dienstagvormittag um 10 Uhr wird Dejagah zum ersten Mal

mit der Mannschaft trainieren und anschließend im Medienraum des

VfL-Centers der Öffentlichkeit präsentiert.







Pressekontakt:

VfL Wolfsburg

Medien und Kommunikation

Ansprechpartnerin: Barbara Ertel-Leicht

Telefon: 05361 / 8903-204

Email: medien(at)vfl-wolfsburg.de



Original-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.01.2017 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1450099

Anzahl Zeichen: 3068

Kontakt-Informationen:

Firma: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Stadt: Wolfsburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung