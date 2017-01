Kommunikationsagentur HBI schließt 2016 mit Top-Ergebnissen ab

Neue Kunden und Projekte, ein erfolgreicher Blog und die Vergrößerung des Teams sind einige der Highlights

(firmenpresse) - München, 30.01.2017 - Die HBI Helga Bailey GmbH, die integrierte Kommunikationsagentur mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der PR-Branche, präsentiert ausgewählte Leistungen und Erfolge aus 2016.

Einige der erfolgreichen Neuakquisitionen des Jahres 2016 unterstreichen die Vielseitigkeit des Kunden-Portfolios von der PR-Agentur. So betreut HBI seit dem letzten Jahr unter anderem den Hersteller der patentierten Kopfhörer mit Knochenleittechnologie AfterShokz, das Smart-Location-Unternehmen Tile, das Unternehmen für Netzwerklösungen Netgear und Criteo, ein Technologieunternehmen für Performance-Marketing. HBI unterstützt die Kunden dabei, ihre Produkte in Deutschland sowohl einzuführen, als auch bekannter zu machen. Zu den Aufgaben der Agentur gehört die klassische PR-Arbeit, Event-PR, aber auch Social Media und den damit verbundenen Ausbau der Blogger-Relations.

HBI führte auch 2016 ihr Engagement in der Worldcom Public Relations Group fort. So wurde Corinna Voss, Managing Director bei HBI, im Frühjahr zum Recruitment Chair EMEA ernannt, gefolgt von der Ernennung zum Recruitment Chair Global. In dieser Position ist es ihre Aufgabe, neue Agenturen für die Worldcom zu gewinnen und so neue Märkte für Kunden zu erschließen. HBI erhielt zudem das Worldcom Certificate of Professional Excellence und beweist somit ihre Expertise und Professionalität.

Eine weitere Erfolgsnachricht lieferte der HBI PR-Blog. Dieser wurde vom PR Stunt-Blog zu den wichtigsten deutschsprachigen PR-Blogs ernannt. Ein Grund dafür seien die hohe Bandbreite an interessanten Themen und der Mix aus aktuellen Technologie- und PR-Themen sowie Kommentaren von Gastautoren.

Intern konnte HBI sich ebenfalls weiter verstärken. Mit Ebru Özalan, Stefan Schmidt, Andrej Kornienko und Simon Herrmann sind vier neue Account Manager für die Kunden zuständig. Sie alle verfügen über reichlich Erfahrung in der PR-Branche. In Teams nehmen sie am Worldcom Next Generation Meeting teil, bei dem sie ihre Erfahrungen und Expertise mit anderen Teilnehmern der Worldcom Partner-Agenturen austauschen können. So profitiert der gesamte Worldcom-Nachwuchs von diesem Wissensaustausch.

Im vergangenen Jahr hat HBI insgesamt 569 Pressemitteilungen und Media Alerts seiner Kunden veröffentlicht und sie erfolgreich bei 76 Events unterstützt, darunter internationale Messen wie die CES in Las Vegas, die IFA in Berlin und kleinere Events.

"Wir betreuen bekannte Marken wie auch Start-Ups und aufstrebende Unternehmen. Im letzten Jahr haben wir ihre innovativen Produkte und Services im deutschsprachigen Markt etabliert und ihren Bekanntheitsgrad gesteigert. Wir freuen uns darauf, 2017 ein mindestens ebenso erfolgreiches wie spannendes Jahr zu erleben", sagt Corinna Voss, Managing Director von HBI und Recruitment Chair Global der Worldcom PR Group.

Interessierte erfahren mehr über HBI auf der Homepage der Agentur und Facebook-Seite. Natürlich ist HBI auch weiterhin auf Xing, Twitter und LinkedIn präsent. Außerdem können Nutzer auf dem HBI PR-Blog die regelmäßigen Beiträge des HBI-Teams lesen.

Über Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group ist das weltweit führenden Netzwerk unabhängiger PR-Beratungsfirmen und umfasst weltweit 143 Partnerbüros mit mehr als 2300 Mitarbeitern in 107 Städten auf sechs Kontinenten. Insgesamt erzielten die Worldcom-Partneragenturen 2012 einen Gewinn von 343 Millionen US-Dollar und betreuten 3286 Kunden. Etwa 90 Kunden von Worldcom-Partneragenturen bekamen durch ihre Agenturen wertvolle Geschäftskontakte zu anderen Worldcom-Partnern vermittelt. Die Gruppe wurde 1988 gegründet, damit die stärksten, kompetentesten unabhängigen Public-Relations-Agenturen nationale, internationale und multinationale Kunden mit der Flexibilität und Kundenorientierung beraten, wie sie nur unabhängige Agenturen bieten. Durch die Worldcom PR Group haben Kunden den unmittelbaren Zugang zur umfassenden Kompetenz von PR-Profis, die die jeweilige Landessprache beherrschen und auch mit Kultur und Märkten ihrer Region bestens vertraut sind.

Verbinden Sie sich mit Worldcom Public Relations Group via Facebook www.facebook.com/worldcompr und LinkedIn www.linkedin.com/company/worldcom-public-relations-group. Informieren Sie sich über die Worldcom Public Relations Group unter www.worldcomgroup.com sowie www.worldcomprgroupemea.com.





Die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom wurde vor über 30 Jahren in München gegründet und ist heute eine der dynamischsten und innovativsten Technologie-Agenturen in Deutschland. HBI erzielt herausragende Ergebnisse für Unternehmen aller Größenordnungen und zählt Start-Ups sowie multinationale Konzerne zu seinen Kunden, von denen viele bereits fast ein Jahrzehnt mit HBI zusammenarbeiten. Die Berater der Agentur bestechen durch ihre Leidenschaft für Technologie und sind Experten für Unternehmenssoftware, Telekommunikation, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. HBI ist auf integrierte Kommunikation spezialisiert und bietet neben klassischer und digitaler PR auch Beratung und Trainings sowie Marketing und Event Services. Die Agentur ist seit vielen Jahren Partner der Worldcom PR Group und unterstützt deutsche Unternehmen bei der internationalen Expansion sowie internationale Firmen beim Markteintritt in Deutschland.



Informieren Sie sich über HBI unter www.hbi.de, www.prblog-hbi.de sowie www.facebook.com/hbi.gmbh.

