Kölner Stadt-Anzeiger: FDP-Politiker Kubicki fordert Einreiseverbot für Trump in Deutschland



"Wer Waterboarding für eine legitime Maßnahme hält, der gehört in den Knast"

(ots) - Köln. Der schleswig-holsteinische Spitzenkandidat der

FDP, Wolfgang Kubicki, hat ein Einreiseverbot für US-Präsident

Donald Trump angeregt. "Vielleicht sollten wir sagen, wie beschließen

jetzt einfach, Donald Trump nicht nach Deutschland einreisen zu

lassen, wenn er als US-Präsident Folter anordnet - und dann

möglicherweise in Deutschland festgenommen werden müsste" sagte

Kubicki dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Folter sei

auch in Deutschland ein Straftatbestand, unabhängig davon, wo sie

begangen wird. Wer Waterboarding für eine legitime Maßnahme halte,

"so ein Mann gehört nicht ins Weiße Haus, sondern in den Knast",

sagte der FDP-Politiker. Das sei ein klarer Verstoß gegen die

UN-Anti-Folterkonvention von 1984, gegen die Europäische

Menschenrechtskonvention und gegen das deutsche Strafrecht. "So ist

das übrigens auch in den Vereinigten Staaten, mit der Ausnahme von

Guantanamo, weil es kein amerikanisches Staatsgebiet ist". Harte

Kritik übte Kubicki am Einreisedekret von US-Präsident Donald

Trump: "Ich bin gegen jede Form von Einreisebeschränkungen aufgrund

von Ethnien oder Glauben", sagte er der Zeitung. "Für mich als

Liberalen ist die Entscheidung Trumps unerträglich." Trump hatte nur

einige muslimische geprägte Staaten ausgesucht, aus denen die

Menschen vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen.







