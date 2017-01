Service-Wohnungen in Hamburg-Bergedorf

Neubau von 50 Wohnungen mit Service vom ASB Hamburg.

(firmenpresse) - Auf dem Grundstück Vierlandenstraße 29 in Hamburg-Bergedorf entsteht eine Wohnanlage mit 50 seniorengerechten ASB Service-Wohnungen. Seit 1997 bietet IMMAC privaten und institutionellen Anlegern erstklassige Immobilienbeteiligungen an. Dabei hat sich IMMAC seit mehr als 20 Jahren zum führenden, auf die Sozialwirtschaft spezialisierten Investor entwickelt. IMMAC verantwortet Investitionen von über 1,4 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen aus dem Bereich Sozialimmobilien wie stationäre Pflegeeinrichtungen, Kliniken und betreute Wohnanlagen. Der Performance-Bericht bestätigt die Qualität des Managements. IMMAC ist der führende Investment-Spezialist für soziale Investitionen in Europa.

Die herausragenden Merkmale:

Begehrte Lage am Top-Standort Hamburg

50 Senioren-Wohnungen mit Service vom ASB Hamburg

Service-Wohnungen sind flexibel

Barrierefreie Wohnungen mit Balkon, Aufzug und Gemeinschaftsflächen (TG-Stellplatz auf Wunsch)

Wachstumsmarkt Service-Wohnen mit großer Nachfrage in Hamburg (Warteliste vom ASB)

Gefragte Architektur mit durchdachten Grundrissen

Erfahrener Partner IMMAC, Marktführer für Sozialimmobilien

Günstige KFW-Finanzierung möglich (100.000 EUR + 5.000 EUR Tilgungszuschuss)

Fertigstellung Sommer 2017

Erfahrenes Management AA+ "Sehr gut"

Auszeichnung: Deutscher Beteiligungspreis 2016 Top-Innovatives Produkt "Vierlande"

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments im Bereich Sozialimmobilien. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

CVM GmbH

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

info(at)seniorenbetreutes-wohnen.de

06021-22600

http://www.seniorenbetreutes-wohnen.de



