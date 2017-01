Mitteldeutsche Zeitung: zu CDU/CSU

(ots) - Wenn die Union nicht gemeinsam in einen

Bundestagswahlkampf zieht, ist es vorbei mit der stabilen Mehrheit.

Umso verwunderlicher ist es daher, wie lange die CSU ihren

Konfrontationskurs gegen die CDU gefahren hat. Lächerlich und

kindisch wirkte die mangelnde Einigungsfähigkeit nach außen, für die

Betroffenen und für die Schwesterparteien war sie verheerend. In der

SPD berauscht man sich gerade an Schulz - es herrscht

Aufbruchstimmung. Von der Union kann man das nicht behaupten.







