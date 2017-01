Mitteldeutsche Zeitung: zu Bahnchef Grube

(ots) - Grube soll erbost über den Bund sein, weil sich

dieser als Bahn-Eigentümer angeblich nicht an Absprachen gehalten

habe. Statt der vereinbarten Vertragsverlängerung von drei Jahren

soll er im Aufsichtsrat plötzlich nur zwei Jahre angeboten haben.

Trifft das zu, wäre dies tatsächlich ein Vertrauensbruch. Die Bahn

befindet sich mitten im Umbau, sie braucht eine handlungsfähige

Führung. Ein Top-Manager mit internationaler Erfahrung, sozialem

Gewissen und ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten ist auf die

Schnelle kaum zu finden. Grubes Rücktritt sei eine "so nicht zu

erwartende Wendung" gewesen, sagt der Verkehrsminister. Dobrindt

selbst hätte dafür sorgen müssen, dass es nicht so weit kommt.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.01.2017 - 18:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1450122

Anzahl Zeichen: 997

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung