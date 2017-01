3. German Stevie Awards: Finale Teilnahmefrist noch einmal verlängert

Bewerbungen sind noch bis zum 15. Februar 2017 möglich.



Troisdorf, 30. Januar 2017: Gute Nachricht für alle, die sich noch nicht bei den 3. German Stevie Awards um einen der begehrten Wirtschaftspreise beworben haben: Sie haben noch ein paar Tage mehr Zeit, um ihre Bewerbungsunterlagen zu erstellen oder zu optimieren. Neuer, aber endgültig letzter Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017.



Jetzt noch bei den 3. German Stevie Awards teilnehmen und gewinnen

(firmenpresse) - Aufgrund der vielen Bewerbungen, die bereits jetzt eingegangen sind, und der zahlreichen Anfragen, ob es möglich sei, die Bewerbungsfrist zu verschieben, haben sich die Organisatoren der German Stevie Awards dazu entschlossen, den Bewerbern noch ein paar Tage mehr einzuräumen, und den 15. Februar 2017 als letzten Tag festgelegt, an dem Bewerbungen noch akzeptiert werden.

Damit fällt der Einsendeschluss zwar in die Zeit, in der die hochkarätig besetzte Expertenjury ihre Arbeit bereits aufgenommen hat. Der Präsident der Stevie Awards, Michael Gallagher, ist aber sicher, dass das für die Nachzügler kein Nachteil ist. „Die Jury beginnt am 1. Februar mit der Sichtung der Bewerbungen und ermittelt die Gewinner bis zum 19. Februar“, so Gallagher. Das passe noch für alle, die sich erst jetzt entschließen, an den 3. German Stevie Awards teilzunehmen.

Angesprochen sind alle in Deutschland tätigen Unternehmen und Organisationen. Sie haben die Chance, einen oder mehrere Preise zu gewinnen, da sie bei den German Stevie Awards aus zahlreichen Kategorien wählen können. Das reicht von der Auszeichnung ganzer Unternehmen über die Kundenservice- und HR-Awards bis hin zur Prämierung neuer Produkte und Marketingkampagnen. Auch die besten Marketing- und PR-Kampagnen, kreative unternehmensbezogene Videos, E-Books, Apps oder auch Webseiten werden prämiert.

Die Gewinner der Gold, Silber und Bronze Stevie Awards werden am 23. Februar 2016 bekanntgegeben. Überreicht werden die Auszeichnungen im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 31. März 2017 in Hamburg. Die Bekanntgabe der exklusiven Eventlocation folgt in Kürze.









http://www.stevieawards.com/Deutschland



Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: Die American Business Awards, die German Stevie Awards, die International Business Awards, The Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service, die Stevie Awards for Great Employers und die Asia-Pacific Stevie Awards. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com. Folgen Sie den Stevie Awards auf Twitter (at)TheStevieAwards.





Kommunikation im Quadrat - Büro für PR und Webberatung

Die Stevie Awards in Deutschland

c/o Catrin Beu / Kommunikation im Quadrat

Telefon: +49 151 400 747 54 / E-Mail: catrin(at)stevieawards.com



