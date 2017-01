Biofrontera AG: Europäische Kommission erteilt Zulassungserweiterung auf Basalzellkarzinom für Ameluz®



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leverkusen (pta031/30.01.2017/16:45) - Die Biofrontera AG (FSE: B8F) teilt mit, dass die Europäische Kommission heute dem positiven Votum des Ausschusses für Humanarzneimittel CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der Europäischen Zulassungsbehörde EMA gefolgt ist und die Erweiterung der Zulassung von Ameluz® zur Behandlung von Basalzellkarzinomen erteilt hat. Die erweiterte Zulassung umfasst die Behandlung von superfiziellen und/oder nodulären Basalzellkarzinomen bei Erwachsenen, bei denen eine operative Entfernung aufgrund möglicher Morbidität oder wegen des unvorteilhaften kosmetischen Ergebnisses ausscheidet.



