Birimian Limited: Neuemissionen und sekundäre Handelsankündigung



Neuemissionen und sekundäre Handelsankündigung



Birimian Limited (ASX: BGS und das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=6-kDV5PSv48&t=16s) gibt bekannt, dass am 25. Januar 2017 das Unternehmen (a) 30.000 Stammaktien nach Zustimmung der Aktionäre am 25. November 2016 anstelle von Barzahlungen für erhaltene Dienstleistungen ausgab und (b) 5.500.000 Stammaktien nach Ausübung der nicht börsennotierten Optionen (ausübbar zu 0,25 AUD) zur Beschaffung von 1.375.000 AUD ausgab.



Sekundäre Handelsankündigung



Der Corporations Act (das Gesetz) beschränkt den Verkauf von Wertpapieren ohne Offenlegung, außer der Verkauf ist gemäß Sektion 708 oder 708A des Gesetzes davon befreit. Dadurch, dass das Unternehmen diese Ankündigung gibt, fällt der Verkauf der oben erwähnten Aktien unter die Befreiung in Sektion 708A (5) des Gesetzes.



Entsprechend kündigt das Unternehmen gemäß Sektion 708A (5) (e) des Gesetzes an, dass:



1.-Die Aktien ohne Offenlegung an die Aktionäre unter Abschnitt 6D.2 des Gesetzes ausgegeben wurden;



2.-Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung das Unternehmen die Vorschriften des Kapitels 2M des Gesetzes erfüllt hat, wie sie für das Unternehmen und Sektion 674 des Gesetzes gelten; und



3.-Außer als unten erwähnt, es zum Zeitpunkt dieser Information für die Sektionen 708A (7) und (8) des Gesetzes keine ausgeschlossene Information gibt.



Mit freundlichen Grüßen



Beverley Nichols

Company Secretary



Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Managing Director , Herrn Kevin Joyce oder Company Secretary, Frau Beverly Nichols unter Tel.: +61 8 9286 3045



Weitere Informationen finden Sie auf Birimian Limiteds Webseite: www.birimian.com



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger



info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch



Suite 9, 5 Centro Ave, Subiaco WA 6008

P.O. Box 457, West Perth, WA 6872, Australia

Ph+61 8 9286 3045

Fax: +61 8 9226 2027

info(at)birimian.com

ABN 11 113 931 105



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!









Birimian Ltd.

Datum: 30.01.2017 - 17:09

Sprache: Deutsch

Firma: Birimian Ltd.

Stadt: Wien





