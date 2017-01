WAZ: Ein Wert an sich

- Kommentar von Tobias Blasius zum

Untersuchungsausschuss

zur Kölner Silvesternacht

(ots) - Parlamentarische Untersuchungsausschüsse stehen

vollkommen zu Recht im Verdacht, politische Kampfinstrumente zu sein.

Die Opposition nutzt die weitreichenden Möglichkeiten der

Zeugenvernehmung und Akteneinsicht, um Versäumnisse und

Fehleinschätzungen der Regierung offenzulegen. Der U-Ausschuss zu den

Kölner Silvesterübergriffen bildete da keine Ausnahme und wurde im

Vorfeld der nahenden Landtagswahlen gewiss auch strategisch

eingesetzt. Also alles nur Wahlkampftheater?



Nein, der Wert dieses Gremiums reicht weit über den konkreten

Erkenntnisgewinn hinaus. Die Anhörung von 178 Zeugen, das Umgraben

von Aktenbergen, der Scheinwerfer auf unglaubliche

Kommunikationspannen zwischen Behörden, die Einbeziehung von

Gutachtern, das öffentliche Abspielen von Polizei-Notrufen - all das

hat dafür gesorgt, dass nach der Entlassung des Kölner

Polizeipräsidenten Albers eben nicht zur Tagesordnung übergegangen

wurde. Die einjährige Beschäftigung mit dieser weltweit beachteten

Silvesternacht war für das Vertrauen in den Rechtsstaat bitter

notwendig. Schon den überfallenen Frauen war man es schuldig.







