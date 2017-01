Nie mehr kalte Füße

Frauen leiden oft unter kalten Füßen - häufiger als Männer. Wer deshalb nicht schlafen kann, sollte sich eine Matratze aus Viscoschaum leisten. Über einen Stoff, aus dem gute Träume gemacht sind.

thermo-soft: Ihr Experte für viscoelastische Matratzen

(firmenpresse) - So klirrend kalt wie in diesem Januar war es vielerorts seit 30 Jahren nicht. Kein Wunder, dass bibbernde Frauenzehen immer öfter unter die Bettdecke des Partners huschen. Viele haben wegen ihrer kalten Füße sogar massive Probleme einzuschlafen. Dabei sind kalte Füße ein Schutzmechanismus des eigenen Körpers: Bei Kälte werden lieber die wirklich lebenswichtigen inneren Organe versorgt als die Hände und Füße. Einige Hausmittel können für Linderung sorgen. Zum Beispiel regt ein abendliches, warmes Fußbad mit etwas Holzasche und Salz die Durchblutung an. Auch ein paar Tropfen Zimtöl oder der Saft von zwei Zitronen eigenen sich als Badezusatz. Massagen mit einem Igelball oder das Bürsten der Füße helfen dem Blutfluss ebenso auf die Sprünge. Wer seinen Füßen im Bett akut Gutes tun will, der sollte den kalten Fuß jeweils in die Kniekehle des anderen Beines klemmen. So werden sie schnell wieder warm.



Gerade das Bett und die Wahl der richtigen Matratze können dem Leid der Frierenden ein Ende setzen. Viscoelastische Schlafunterlagen speichern die Körperwärme und sorgen so für eine kuschelige Nacht. Sie sind aber nicht nur effiziente Wärmespeicher im Winter: Diese Alleskönner regulieren auch die Temperatur, wenn es zu warm unter der Bettdecke wird. So gehört auch das Schwitzen im Sommer der Vergangenheit an.



Das High-Tech Material aus der Raumfahrt sorgt außerdem für Tiefenentspannung, weil der Schlafende regelrecht in die Unterlage einsinkt. Der Druck auf Gelenke, Bandscheiben und Muskeln wird gleichmäßig verteilt. Deshalb erkennt man Visco-Matratzen am bleibenden Körperabdruck nach dem Aufstehen. Sie kehrt nur langsam wieder in ihre Ursprungsform zurück.



Visco-Matratzen sind sowohl für Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer geeignet. 21 austauschbare Schaumstoffzylinder sorgen zum Beispiel in der Visco-Matratze "Breeze" von Thermo-soft für den passenden Härtegrad in der Matratze. Ein Video dazu finden Kältegeplagte unter www.thermo-soft.com.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.thermo-soft.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

thermo-soft ist Ihr Spezialist für Visco Matratzen, Matratzenauflagen, Kissen und Lattenroste.



Hier können Sie hochwertige Visco Schaum Matratzen, Schaumstoffmatratzen und Kaltschaummatratzen direkt vom Matratzenhersteller beziehen. Jede Visco Matratze aus unserem Sortiment ist qualitätsgeprüft und sorgt spürbar für besseren Schlaf. Dank einer perfekten Anpassung an die Konturen Ihres Körpers können Sie spannungsfrei und tief auf ihrer Visco Matratze schlafen, ohne häufiges Umdrehen. Sie erhalten dank unserer speziell entwickelten orthopädischen Matratze Ihren lebensnotwendigen Schlaf. Visco Matratzen bestehen aus einem viscoelastischen High-Tech-Material, das ursprünglich in der Raumfahrt verwendet wurde. Die Visco Schaum Matratzen passen sich bei unterschiedlichsten Druckverhalten konturgenau dem Körper an.



Dies ist eine Pressemitteilung von

thermo-soft gmbh

Leseranfragen:

Druckereistraße 30, 4810 Gmunden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.01.2017 - 20:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1450132

Anzahl Zeichen: 2303

Kontakt-Informationen:

Firma: thermo-soft gmbh

Ansprechpartner: Rudolf Berger

Stadt: Gmunden

Telefon: +4369916181618



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.