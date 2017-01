Pro DP Verpackungen bringt frischen Wind ins Coffee to go Geschäft

Der Spezialist für Serviceverpackungen aller Art startet im nach wie vor wachsenden Coffee to go Bereich mit einigen Neuheiten und Innovationen ins neue Jahr.

Coffee to go Becher bei Pro DP Verpackungen

(firmenpresse) - Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen sind in der heutigen Gastronomie ein absolutes Muss. Kein Foodtruck, Imbiss, Café oder Backshop, keine Tankstelle, Bäckerei oder Kantine, ja eigentlich kein gastronomisches Unternehmen welches den Außerhausverkauf in irgendeiner Form anbietet kann auf ein Coffee to go Angebot verzichten.

Der Kaffee zum Mitnehmen ist dabei telweise sogar vom Serviceangebot oder Zusatzgeschäft zum wahren Umsatzbringer mutiert, denn der Europäer liebt und braucht seinen Kaffee, und schnell ist auch ein kleiner Snack dazu verkauft.

In der Masse von Anbietern und Konkurrenten gilt es natürlich, sich abzuheben. Zum einen muss man natürlich ein gutes Kaffeeprodukt anbieten, aber im nächsten Schritt geht es bereits um eine moderne und praktische Verpackung der heißen Köstlichkeit, was fast schon obligatorisch in praktischen Coffee to go Bechern aus Hartpapier geschieht.

Eines der umfangreichsten Coffee to go Sortimente finden Coffeeshops, Gastronomen und EInzelhändler beim Spezialisten für moderne Serviceverpackungen und Einweglösungen schlechthin, der Pro DP Verpackungen aus dem Thüringischen Ronneburg. Im eigens geschaffenen Onlinekatalog mit Bestellfunktion, Pack4Food24.de, bietet die Pro DP Verpackungen eines der breitesten Sortimente an Kaffeebechern und Zubehörartikeln in Europa. Coffee to go Becher in sämtlichen Varianten, Größen und Materialien sind ebenso rund um die Uhr bestellbar wie passende Deckel, Rührstäbchen, Becherhalter, Zuckersticks, usw..

Für das neue Jahr hat die Pro DP Verpackungen z.B. mit dem neuen Coffee to go Design "Barista" einen frischen und modernen Becher ins Angebot aufgenommen, der am Markt hochwertig und anspruchsvoll aus der Masse hervorsticht. Auch das Sortiment an umweltfreundlichen Bio Kaffeebechern mit PLA Innenbeschichtung wächst stetig, und bietet für die Zukunft eine immer größer werdende Alternative für ein nachhaltiges Coffee to go Geschäft.



Ein Highlight speziell für Unternehmen mit besonders hohem Individualitätsanspruch sind auch die Coffee to go Becher mit 3D Prägung. Hier lassen sich nicht nur Logos, Werbedrucke oder Designs auf die Becher drucken, diese können zudem deutlich sicht- und fühlbar in die doppelte Becherwand geprägt werden. Mit dieser Methode der Individualisierung eingesetzter Kaffeebecher wird das Coffee to go Geschäft dann wirklich einzigartig.







Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



Pack4Food24.de

Heidelbergweg 9, 07580 Ronneburg

