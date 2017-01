Qualität zum Anfassen: Neuer Spielturm Musterpark in Österreich

Mit den ersten Plusgraden wächst die Freude auf die warme Jahreszeit. Spielturmbesitzer und die, die es werden wollen, können den neuen Isidor Musterpark in Linz besuchen und sich inspirieren lassen.

ISIDOR Holzbau - Ihr Spezialist für Spieltürme und Stelzenhäuser

(firmenpresse) - Allmählich gehen Mama und Papa die Spielideen für drinnen aus: Die Laternen sind gebastelt und die Kekse längst gebacken. Papa hat keine Lust, schon wieder die Holzeisenbahn aufzubauen. Und Mama möchte endlich wieder mal nach draußen. Doch niemand hat mehr große Lust auf dicke Jacken, Handschuhe und Hauben. Alle freuen sich schon darauf, bald nur mit Turnschuhen an den Füßen im Garten herumzutollen.



Wer bereits einen Spielturm im Garten hat, der sollte bald daran denken, sein Spielgerät frühlingsfit zu machen. Dazu gehört zunächst, den sicheren Stand des Turmes zu überprüfen. Wackelt er nach festem Rütteln, dann muss unbedingt bei der Bodenverankerung nachgebessert werden. Als nächstes wird die Beschaffenheit des Holzes kontrolliert. Wind und Wetter könnten Spuren hinterlassen haben: Sind Stellen morsch? Müssen Schrauben nachgezogen werden? Gibt es hervorstehende Holzsplitter, die abgeschliffen werden müssen? Zum Schluss werden Schaukel und Rutsche aus dem Winterquartier geholt und an ihren Platz gebracht. Seile und andere Klettervorrichtungen sollten ebenso genau unter die Lupe genommen werden. Auch der Sandkasten freut sich über ein paar Säcke mit frischem, feinen Sand.



Ein Spielturm vom Osterhasen?

Vielerorts bringt aber erst der Osterhase das neue Spieleparadies. In diesem Jahr fällt das Fest auf den 16. April und bietet somit die perfekte Gelegenheit, den Frühling mit einem neuen Kletter- oder Spielturm einzuläuten. Bei Spieltürmen steht nicht nur der Spaß, sondern auch die Qualität und Sicherheit im Vordergrund. Spieltürme von Isidor vereinen beides: Bei der Entwicklung der Spieltürme wurde mit über 200 Eltern, Kinder und Großeltern gesprochen. So entstand eine Serie hochwertiger Spieltürme, die kleine wie große Kinder gleichermaßen begeistert. Ein Isidor Spielturm wächst nämlich mit und kann so ständig um neue Attraktionen erweitert werden.



17 Türme und Baumhäuser im neuen Musterpark



Wer sich von der Qualität der Isidor Spieltürme überzeugen möchte, sollte sich diese am besten selbst ansehen. Insgesamt 17 Ausstellungsstücke können im neuen Musterpark in Perg bei Linz von Mittwoch bis Samstag angesehen werden. In Kürze laden die geplante Erlebnisgastronomie und die Eisstockbahn im Isidor Musterpark Perg zum Spielen, Verweilen und Genießen ein. Mehr zu den bestehenden und geplanten Musterparks finden Interessierte unter spielturm.isidor.eu.







http://https://www.isidor.eu



NEU: Musterpark Österreich in Linz

Oberpointweg 30, 4320 Perg (bei Linz)

Öffnungszeiten:

Mittwoch - Freitag 13.00 bis 16.30 Uhr

Samstags 11.00 - 15.00 Uhr

https://spielturm.isidor.eu/ausstellungsstueke

https://spielturm.isidor.eu/musterpark-perg-eroeffnung



Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Isidor GmbH und Co KG

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

Isidor GmbH und Co KG

Frank Westphal

Brandenburg an der Havel

0049-800-5474367



