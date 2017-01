Wir machen nicht nach, sondern vor...

Unser kompetentes und professionell ausgebildetes Team arbeitet mit Freude an einem herausragenden Pflege- und Schönheitserlebnis für Sie. Lernen Sie uns kennen und machen Sie jetzt Ihren Termin.

Luxus Momente Hamburg

(firmenpresse) - Schönheit, Erfolg und ein selbstbewusstes Auftreten hängen fest zusammen - das ist längst wissenschaftlich erwiesen.



Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt: Wir nehmen uns Zeit, auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen und unterstützen Sie professionell dabei, das von Ihnen gewünschte Ergebnis zu erreichen.



Natürlich haben wir Ihre Ausstrahlung bei besonderen Anlässen im Blick: Sie sind auf einer Feier eingeladen und wollen mit perfekt gepflegten Nägeln glänzen? Sie benötigen für einen Auftritt oder ein Vorstellungsgespräch die passende Maniküre?



Oder Lashes-Hingucker des Abends schlecht hin, wir bieten noch mehr unser neuer Partner ist in Sachen, Comfort Sugaring, Unterspritzung mit Hyaluron, Permanent Make Up, Fadenlifting Straffung stets für Sie der richtige Ansprechpartner.



Besuchen Sie uns auch auf Facebook oder mit unserer Smartphone App bleiben Sie über unsere neusten Dienstleistungen und die aktuellen Trends auf dem Laufenden! Natürlich können Sie Termine auch direkt über den in der App integrierten Terminkalender anfragen sowie uns bei Fragen direkt per App kontaktieren in einer für mobile Geräte optimierten Ansicht.



Wir beraten Sie gerne.



Ihr Luxus Momente Team







http://luxus-momente-hamburg.de



