Der Schwarze Falke | Die modernste HR Strategieberatung Deutschlands

Wir kombinieren vermeintlich Unvereinbares: Die linke Gehirnhälfte, die Sicherheit über Daten, Zahlen und Fakten braucht und die rechte Gehirnhälfte, die sich nach Kreativität und Intensität sehnt.

Der Schwarze Falke | HR Strategieberatung

(firmenpresse) - Der Schwarze Falke stellt sich mutig der Wucht disruptiver Ereignisse. Ereignisse, mit denen niemand zuvor gerechnet hat und die ganze Industrien auf den Kopf stellen. Er begründet damit eine neue Ära und das Ende der Normalität.



Der Schwarze Falke ist sich der Konsequenzen einer neuen Zeitrechnung bewusst. Er glaubt nicht mehr an hellseherische Fünfjahres-Strategien. Vielmehr weiß er um die fesselnde Kraft der Agilität und Partizipation. Diese nutzt er zum Vorteil seiner Kunden. Das ist kein Zufall, sondern intelligente Konzeption, um maximale Wirkung in einer unsicheren Welt zu erzielen.



Beratung wird durch eine starke Integration aller Beteiligten erlebbar. HR Transformationen machen Spaß. Effizienzziele werden leichtgängig erfüllt.



In diesem Zusammenspiel entstehen außergewöhnlich erfolgreiche Projekte, die den HR Wertbeitrag sofort spürbar machen.



Der Schwarze Falke auf einen Blick:

- HR Strategieberatung mit Schwerpunkt auf Experience Design, HR Transformation und Recruiting

- Hauptsitz in Berlin mit Fokus auf D-A-CH Region

- Über 50 erfolgreiche Projekte, 25 Beratungserfahrung, 475.000 Vielfliegermeilen und mehr als 5.500 Downloads unser Publikationen

- Zahlreiche Referenzen im DAX 30 und deutschen Mittelstand

- Netzwerk mit über 30 Experten aus dem Bereich Projektmanagement, HR IT und Training



Mehr erfahren unter: http://www.schwarzerfalke.com/ueber-uns/







Der Schwarze Falke - HR Strategieberatung

Bleibtreustraße 42, 10623 Berlin

Der Schwarze Falke - HR Strategieberatung

Christian Uhlig

Berlin

03086381252



