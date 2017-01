Personal Coach für Frauen nach der Herzfeld Methode

Herzfeld Akademie in Potsdam vergibt ein Teilstipendium für die berufsbegleitende Ausbildung

(firmenpresse) - Für die nächste berufsbegleitende Ausbildung zum Personal Coach für Frauen vergibt die Herzfeld Akademie in Potsdam ein Teilstipendium im Wert von 2.410 EUR netto (zzgl. 19 % MwSt.), das ist die Hälfte der Ausbildungsgebühr von 4.820 EUR netto.

Die Vision der Herzfeld Akademie lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Mehr Chancengleichheit und Vielfalt in den Führungsetagen. Mehr ethischer Führungsstil in Unternehmen. Mehr Förderung von Frauen in der Wirtschaft. Mit diesen Gedanken gründete Meri Temuin die Herzfeld Akademie und fördert Teilnehmerinnen mit unterschiedlichsten Hintergründen.

Die Ausbildung beginnt im März 2017 und richtet sich an Frauen, die ihr Qualifikationsprofil durch Coaching-Kompetenzen erweitern möchten. In zwölf intensiven, erlebnisorientierten Modulen erlernen die Teilnehmerinnen in einer kleinen Gruppe die Methoden und Techniken des Coachings und erfahren ganz nebenbei eine Menge über sich selbst. Die Präsenztermine finden einmal monatlich am Wochenende statt.

Die Konzeption der Ausbildung ist deutschlandweit einzigartig. Das ganzheitliche Programm reicht von wissenschaftlichen Grundlagen aus Psychologie und Kommunikationswissenschaften, Coachingtools, aktuellen Erkenntnissen aus der Emotionsforschung über ethische Aspekte und Selbstvermarktung bis zu Schwerttraining und pferdegestütztem Coaching.

Wer sich auf das Stipendium bewerben möchte, findet die zu bearbeitende Aufgabe auf www.herzfeld-akademie.de Erläutern Sie weshalb Sie sich für die Ausbildung zum Personal Coach interessieren und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2017.





Die Angebote der Herzfeld Akademie in Potsdam richten sich an Fach- und Führungskräfte, Selbstständige und Freiberufler, ein Teil des Programms ist speziell für Frauen konzipiert. Die Angebote richten sich auch an Unternehmen, die ihre Fach- und Führungskräfte, Young Professionals oder ganze Teams nachhaltig und zukunftsfähig weiterbilden möchten. Die Vision der Herzfeld Akademie lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Mehr Chancengleichheit und Vielfalt in den Führungsetagen. Mehr ethischer Führungsstil in Unternehmen. Mehr Förderung von Frauen in der Wirtschaft.

