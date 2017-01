Lausitzer Rundschau: Eine Frage der Kontrolle



Zu Minijobbern ohne Mindestlohn

(ots) - Wirklich überraschen kann es nicht, dass viele

Minijobber um den Mindestlohn geprellt werden. Die entsprechende

Untersuchung eines gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstituts ist

gewissermaßen nur eine Bestätigung vergleichbarer Befunde aus der

jüngeren Vergangenheit. So hatte auch schon das hauseigene

Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit ermittelt, dass mehr

als jeder dritte Minijobber rechtswidrig keinen bezahlten Urlaub

erhält und sogar fast jeder zweite bei der auch ihm zustehenden

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall leer ausgeht. Ein Grund ist

schlicht die Unkenntnis der Betroffenen über ihre eigenen Rechte. Es

gibt aber auch noch eine andere Ursache. Durch den Mindestlohn

müssten viele Minijobs für die Arbeitgeber eigentlich unrentabel

geworden sein. Schließlich zahlen sie auf den Lohn noch eine

Pauschale von 30 Prozent Steuern und Sozialbeiträgen oben drauf.

Steigt auch noch der Mindestlohn, steigen ihre Kosten gleich an zwei

Stellen. Dabei müsste sich für viele Minijobber streng genommen die

Arbeitszeit verringern. Denn die Verdienstobergrenze von 450 Euro

bleibt ja vom Anstieg des Stundenlohns unberührt. In der Praxis

freilich dürfte es vielfach anders laufen. Minijobs bieten nämlich

auch ein Einfallstor für Schwarzarbeit: Offiziell sind sie legal und

angemeldet, aber unter der Hand wird länger gearbeitet, was sich am

Ende nicht nur für Arbeitgeber rechnet, sondern auch für

Arbeitnehmer. Die einzige Möglichkeit, diesen Missbrauch zu

bekämpfen, sind wirksame Kontrollen. Doch genau daran hapert es. Nach

dem Mindestlohngesetz sollte zwar auch die Zahl der Prüfer spürbar

steigen. Aber in Wirklichkeit geht es hier viel zu schleppend voran.

Für diese Erkenntnis bedarf es übrigens keiner weiteren Studie.







