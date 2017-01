Lausitzer Rundschau: Die beste Werbung für die Region



Zu einer Studie über Handel und Gastronomie in Cottbus

(ots) - Der Lausitzer ist manchmal gar so schnell, wenn es

darum geht, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen. Zu

beklagen, wo wieder mal die sprichwörtliche "Säge klemmt", fällt

leicht. Und die Schuldigen sind dann auch meist schnell ausgemacht.

Klar, oft sind es gerade Unzufriedenheit und Kritik, die etwas in

Bewegung bringen und manches verbessern. Genauso schnell übersehen

werden dabei aber manchmal die Dinge, auf die wir richtig stolz sein

können, ja, die andere gar ein bisschen neidisch auf uns gucken

lassen. Bei einer deutschlandweiten Kundenbewertung hat die Cottbuser

Innenstadt in Sachen Gastronomie und Dienstleistung Bestnoten

erreicht. Hut ab! Die Cottbuser Händler und Gastwirte machen damit

auf ihre Weise die beste Werbung nicht nur für sich, sondern für eine

ganze Region, die sich in den kommenden Jahrzehnten wirtschaftlich

neu erfinden muss.







