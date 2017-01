Allg. Zeitung Mainz: Wie bei Trump? / Kommentar zu Frankreich / Von Reinhard Breidenbach

(ots) - Im Mai 1968 begannen in Paris die Straßenschlachten

der Studentenrevolte. Im Mai 2017 könnte es in Paris erneut Aufruhr

geben. Was noch vor Monaten, ähnlich wie im Fall Trump,

ausgeschlossen erschien, eskaliert nun zu einer furchterregenden

Möglichkeit: Marine Le Pen, charismatische und rechtsradikale

Anführerin des Front National, könnte Präsidentin werden. Die

vereinigte Linke einschließlich der Gewerkschaften würde dann

vermutlich auf die Straße gehen. Aber ausgerechnet die Entscheidung

der Sozialisten, Benoît Hamon als ihren Kandidaten ins

Präsidentenrennen zu schicken, hat die Chancen Le Pens vergrößert.

Nach dieser Entscheidung stellt sich die Frage, ob die sozialistisch

orientierten Wähler in radikale Naivität verfallen sind oder das

gesamte Rennen innerlich schon aufgegeben haben. Denn Hamon ist sehr

links und hängt utopischen Ideen wie der eines bedingungslosen

Grundeinkommens nach: Gift für ein Land, das ökonomisch in einem sehr

schlechten Zustand ist und eigentlich Reformen à la Agenda 2010

bräuchte. Im April beim ersten Wahldurchgang könnten sich Hamon, der

Sozialdemokrat Emmanuel Macron und Jean-Luc Mélenchon, ein weiterer

Extrem-Linker, gegenseitig Stimmen wegnehmen. Im Finale der beiden

Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen könnte dann, trotz des

Skandals um die Beschäftigung seiner Ehefrau als parlamentarische

Mitarbeiterin, François Fillon aus dem bürgerlichen Lager landen -

und Marine Le Pen. Und dann wählen Menschen ohne Job und Perspektive

womöglich eher Le Pen als den erzkonservativen Katholiken Fillon.

Frankreich, Deutschlands engster Verbündeter, steht vor einer

brandgefährlichen Wahl.







