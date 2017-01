BERLINER MORGENPOST: Enttäuschte Hoffnungen / Kommentar von Jens Anker zu Integration von Flüchtlingen

(ots) - Viele der insgesamt rund 70.000 Flüchtlinge werden

dauerhaft in Berlin bleiben, weil sie vor Krieg und Verfolgung

geflohen sind und eine Rückkehr für sie trotz der vielen Hürden, die

sich ihnen in den Weg stellen, nicht infrage kommt. Es ist deshalb

richtig, dass der Senat die Integrationsbemühungen für sie

vorantreibt und Geld für Sprachkurse, Ausbildung und Berufsberatung

bereitstellt. Die Erfahrungen der vergangenen Flüchtlingswellen

zeigen: Jeder heute investierte Euro in die Integration spart 100

Euro Sozialkosten in der Zukunft.







