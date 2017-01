Großer Wurf: Top-Leichtathlet Robert Harting beendet seine Karriere und geht für PROFESSION FIT an den Start!

Der dreifache Sportler des Jahres, Olympiasieger, Welt und Europameister Robert Harting geht für Profession Fit an den Start

Ausnahme-Diskuswerfer zeigt vollen Einsatz als Markenbotschafter von Profession Fit, Deutschlands erster BGF Gesundheitscommunity.

Robert Harting und das Profession Fit Team für dem Profession Fit Businesstower

(firmenpresse) - Ergolding – Profession Fit betreibt betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) auf ganz besondere Art: Das innovative Unternehmen aus Bayern etabliert sich als Deutschlands erste BGF Gesundheitscommunity und bekommt jetzt Unterstützung von Robert Harting.

Der Olympiasieger, Welt- und Europameister vermittelt als Markenbotschafter und Mit-Gesellschafter der Profession Fit BGF GmbH Unternehmen und deren Mitarbeitern, wie wichtig Fitness und Gesundheit für jeden einzelnen, für das Betriebsklima und die Produktivität des Unternehmens sind. „Wir Leistungssportler hören sehr auf unseren Körper, achten auf gesunde Ernährung und trainieren täglich“, sagt Robert Harting. „Auch Mitarbeiter müssen fit und gesund bleiben, damit sie ihren Beruf – ob im Büro oder auf der Baustelle – möglichst lange ausüben können.“



365 Tage jobfit bleiben



Dafür sorgt die BGF Gesundheitscommunity Profession Fit – mit einem an die Bedürfnisse des Unternehmens angepassten digitalen Multikomponenten-Fitness- und Gesundheitsprogramm, zertifizierten Profession Fit BGF Beratern und Personal Trainern. „Unsere BGF Gesundheitscommunity kann rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr genutzt werden. Davon profitieren alle Beteiligten“, sagt Bärbel Doleschal, Geschäftsführerin der Profession Fit BGF GmbH. „Mit einem Ausnahmesportler wie Robert Harting können wir unsere sportlichen Ziele im gesamt deutschsprachigen Raum noch bekannter machen und glaubwürdig für mehr betriebliche Fitness und Gesundheit in Betrieben werben.“

Laut TK-Gesundheitsreport fehlten die Versicherten 2015 im Schnitt 15,4 Tage krankheitsbedingt; die meisten aufgrund von Erkrankungen des Bewegungsapparats. Für die Unternehmen bedeutet das Ausfallkosten im dreistelligen Milliardenbereich. „Betriebliche Präventionsmaßnahmen, von Fitnessübungen am Schreibtisch, betrieblicher Knigge, Ernährungskunde, die per Tablet, PC und per Smartphone-App, täglich im Videoclip mit der Mitarbeitercommunity geteilt werden, bis hin zu gemeinsamen Aktivitäten, die Abteilungen auf dem Company Black Board verabreden, motivieren nachhaltig, halten fit und beugen Rückenleiden und anderen Beschwerden vor“, erklärt Doleschal.



Profession Fit wird von den Krankenkassen gefördert. Gottfried Prehofer Leiter Vertrieb der DAK bestätigt, dass mit Profession Fit erstmals ein ganzheitliches BGF System vorhanden ist.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.profession-fit.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PROFESSION FIT - Deutschlands erster BGF Gesundheitscommunity.

3 Jahre von 20 führenden Sportwissenschaftlern und Fachexperten entwickelt, 100 Testobjekte und 500 Unternehmensbefragungen. Im Ergebnis: Mehr als 80 % tägliche Mitarbeiterteilnahme am BGF - ohne Aufwand für das Personalwesen im Look and Feel Ihres Unternehmens.

Weil wir einfach täglich nachhaltig sind.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Profession Fit BGF GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PROFESSION FIT BGF GmbH

Dipl. Sportwi. Julia Rommelsbacher

Leitung PR und Presse

Businesstower

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

Telefon: 0871/660081-28

presse(at)profession-fit.de

Datum: 30.01.2017 - 23:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1450160

Anzahl Zeichen: 2662

Kontakt-Informationen:

Firma: Profession Fit BGF GmbH

Ansprechpartner: Julia Rommelsbacher

Stadt: Ergolding

Telefon: 08716600810



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung