Weser-Kurier: Kommentar von Lisa-Maria Röhling über Sportübertragungen bei ARD und ZDF

(ots) - Große Sportereignisse wie die Handball-WM werden

schon jetzt nicht mehr auf ARD und ZDF übertragen. Das gilt künftig

auch für die Olympischen Spiele. Das sorgt nicht nur für Unmut bei

den Zuschauern, sondern auch für Angst bei den Sportverbänden, deren

Zukunftschancen auch von der öffentlichen Aufmerksamkeit abhängig

sind. Außerdem fragt sich so mancher Sportfan, wozu er eigentlich

Rundfunkgebühren zahlt, wenn er Spiele und Turniere nicht im

Fernsehen mitverfolgen kann.



Das Geld muss zweckmäßig eingesetzt werden. So ist es nur

konsequent, dass die öffentlich-rechtlichen Sender nicht auf horrende

Preise für Übertragungsrechte eingehen und damit die steigende

Kommerzialisierung sportlicher Ereignisse unterstützen.



Das Geld können sie sinnvoller verwenden: In Zeiten eines

US-Präsidenten Trump und des erstarkenden Rechtspopulismus müssen ARD

und ZDF ihren Programmauftrag wahrnehmen. Denn jetzt müssten

kurzweilige Unterhaltungsbilder ernsteren Politikformaten weichen,

die das aufgeladene Weltgeschehen dieser Tage abbilden. Da ist das

spannendste Sportereignis schlichtweg Nebensache.







