Weser-Kurier: Kommentar von Sabine Dollüber Demenzkranke in Pflegeheimen

(ots) - Für Angehörige ist es ein Schock, wenn sie einen

Anruf aus dem Pflegeheim bekommen, dass der demente Vater oder die

demente Mutter vermisst werden. Was kann alles passieren? Warum hat

das Heim nicht besser aufgepasst? Die Fragen stellen sie zurecht.

Aber dem Pflegepersonal die Verantwortung zuzuschieben, ist zu

einfach und - in der Regel - nicht fair. Die Einrichtungen

unternehmen viel, um die Bewohner am Weglaufen zu hindern. Das kann

aber nur ein zusätzliches Mittel sein - und auch dabei gibt es

Grenzen. Rechtliche und ethische Grenzen.



Die sind bei freiheitsentziehenden Maßnahmen überschritten und

auch bei Schein-Haltestellen, an denen Demenzkranke auf den Bus

warten, der nie kommt. Und auch wenn der Chip im Schuh, der beim

Verlassen der Einrichtung ein Signal abgibt, rechtlich "sauber" ist -

stellt sich dennoch die Frage, ob es keine würdigere Lösung gibt. Die

gibt es, und sie lautet: mehr Personal. Zwar gibt es auch dann keine

hundertprozentige Sicherheit, denn nicht jede Tür kann rund um die

Uhr bewacht werden. Aber es könnten mehr Angebote geschaffen werden,

um die Bewohner zu beschäftigen und ihnen keinen Anlass zum Weglaufen

zu geben.







