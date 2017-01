Rheinische Post: Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt fordert Strategiewechsel bei der Bahn

(ots) - Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt

hat nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube einen "echten

Experten der Bahnbranche" als Nachfolger gefordert. "Mit dem

Personalwechsel sollte es auch einen Strategiewechsel geben", sagte

Göring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe). "Statt sich in unnötigen Prestigeprojekten oder

fragwürdigen Investitionen in Übersee zu verheddern, sollte sich die

Bahn auf solides Kerngeschäft konzentrieren", sagte Göring-Eckardt.

Als einzigem Aktionär komme dem Bund eine besondere Verantwortung zu.

"Verkehrsminister Dobrindt sollte endlich die Hände aus den

Hosentaschen nehmen und für einen Neuanfang bei der Bahn sorgen",

sagte die Fraktionsvorsitzende.



Original-Content von: Rheinische Post



