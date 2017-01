Saarbrücker Zeitung: DGB-Studie sieht keinen Azubi-Mangel / Hannack fordert Betriebe zum Handeln auf

(ots) - Vielerorts suchen Betriebe händeringend

nach Lehrlingen. Nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung"

(Dienstag-Ausgabe) fanden im vergangenen Jahr aber nur knapp zwei

Drittel der interessierten Jugendlichen einen Ausbildungsplatz. Das

Blatt beruft sich für seine Angaben auf eine aktuelle Untersuchung

des DGB.



Demnach gingen im Ausbildungsjahr 2016 insgesamt 283.281 junge

Bewerber bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz leer aus.

Gleichzeitig gab es 520.332 abgeschlossene Lehrverträge. Nur 64,7

Prozent aller Interessenten hätten also eine Lehrstelle gefunden.

Diese Quote sei seit 2013 nahezu unverändert geblieben. "Wenn nur

64,7 Prozent aller interessierten und als 'ausbildungsreif'

eingestuften Bewerber einen Ausbildungsplatz finden, kann von einem

Azubi-Mangel nicht gesprochen werden", heißt es in der DGB-Studie.

Auch viele Jugendliche, die als "versorgt" gelten, würden in

Ersatzmaßnahmen wie Praktika, Einstiegsqualifizierungen oder

berufsvorbereitenden Maßnahmen "geparkt".



Fast 48 Prozent der rund 270.000 Jugendlichen, die in Maßnahmen

beim Übergang von der Schule in die Ausbildung stecken, haben laut

Studie nur einen Hauptschulabschluss. Rund 27 Prozent verfügen über

einen mittleren Abschluss.



"Nach wie vor gilt: Wer schlechte Ausbildungsbedingungen bietet,

darf sich über ausbleibende Bewerbungen nicht wundern", meinte die

stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack mit Blick auf Betriebe,

die über einen Mangel an geeigneten Azubis klagen. Zugleich

verlangte Hannack, dass auch wieder junge Menschen mit

Hauptschulabschluss eine Ausbildungschance bekommen müssten.

Untersuchungen der IHK-Lehrstellenbörsen zeigten, dass fast zwei von

drei der dort angebotenen Ausbildungsplätze den mittleren

Schulabschluss als Mindestvoraussetzung hätten, kritisierte Hannack.









