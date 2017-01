"Bayer & Strobel Architekten" erhalten BDA-Anerkennung für den PSD Bank-Neubau

Zum siebten Mal lobte der Bund Deutscher Architekten (BDA) - Landesverband Saarland den"BDA-Preis Saar" aus.

Außenansicht der Saarbrücker Geschäftsstelle der PSD Bank RheinNeckarSaar eG. (Bildquelle: Iris M. M

(firmenpresse) - "Bayer & Strobel Architekten" aus Kaiserslautern erhielten für den Neubau der PSD Bank RheinNeckarSaar eG eine "BDA-Anerkennung".

Das Preisgericht des "BDA-Preises Saar 2017" vergab unter dem Vorsitz von Kerstin Molter insgesamt vier Preise, vier Auszeichnungen und zwei Anerkennungen. Insgesamt waren 38 Objekte eingereicht worden, die seit 2008 im Saarland errichtet wurden. Auch vier publizistische / experimentelle Beiträge stellten sich dem Urteil der Jury-mitglieder Kerstin Molter, Axel Sowa, Christian Bauer und Oskar Spital-Frenking. Die offizielle Verleihung ist nach Auskunft des BDA-Landesverbandes Saarland für April 2017 geplant. Im Anschluss sollen alle eingereichten Werke in einer Ausstellung zu sehen sein.

Die "BDA-Anerkennung" ist bereits die dritte Ehrung für die 2015 eröffnete PSD Bank-Geschäftsstelle. Im Mai 2016 hatte das von Johannes Henn (Henn-PlanungsWerkstatt, Karlsruhe) entwickelte Beleuch-tungskonzept den "Deutschen Lichtdesign-Preis 2016" in der Kategorie "Außenbeleuchtung / Anstrahlung" erhalten, im Juni 2016 waren Bayer & Strobel für ihre architektonische Leistung mit dem "best architects Award" in der Kategorie "Büro- und Verwaltungsbauten" ausgezeichnet worden.

Für den Neubau ihrer Saarbrücker Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße hatte die PSD Bank RheinNeckarSaar eG im Jahr 2012 einen Architektenwettbewerb ausgelobt, an dem sich zwölf Büros aus ganz Deutschland beteiligten. In einem von der Architektenkammer des Saarlandes anerkannten Verfahren wählte die Jury die drei besten Entwürfe aus, darunter "Bayer & Strobel Architekten", die als Preisträger mit dem Bau beauftragt wurden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.psd-rheinneckarsaar.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzportrait PSD Bank RheinNeckarSaar eG



Die PSD Bank RheinNeckarSaar eG ist eine beratende Direktbank mit Sitz in Stuttgart und Geschäftsstellen in Saarbrücken und Freiburg. Sie betreut ca. 111.000 Privatkunden zwischen Bodensee und Luxemburger Grenze. Mit einer Bilanzsumme von 1,9 Milliarden Euro gehört sie zu den Top 100 Genossenschaftsbanken in Deutschland.



Für ihre Konditionen und Produkte wurde die PSD Bank RheinNeckarSaar eG mehrfach ausgezeichnet, u.a. für das "Beste Girokonto in der Region Baden-Württemberg und Saarland" (Handelsblatt), "Sehr günstige Zinskonditionen" (Finanztest) und ihren "Sehr guten Kundenservice" (ServiceAtlas Banken).

Dies ist eine Pressemitteilung von

PSD Bank RheinNeckarSaar eG

PresseKontakt / Agentur:

Redensart - Agentur für Public Relations

Alexandra Raetzer

Bozener Str. 2

66119 Saarbrücken

redensart-pr(at)email.de

0681-5846708

http://www.redensart-pr.de



Datum: 31.01.2017 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1450174

Anzahl Zeichen: 1829

Kontakt-Informationen:

Firma: PSD Bank RheinNeckarSaar eG

Ansprechpartner: Matthias Brändle

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711/90050-1206





Diese Pressemitteilung wurde bisher 128 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung