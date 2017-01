Ein Urlaub in der Toskana lohnt sich im Paradù Tuscany EcoResort ganz besonders

Das Ferienhaus Toskana liegt in der Natur



Die Toskana ist ein fantastisches Reiseziel. Die Region Italiens verfügt neben einer ausgezeichneten Infrastruktur über eine einmalige Naturlandschaft, die das Herz eines jeden Naturliebhabers höher schlagen lässt. Diejenigen, die hier eine tolle Zeit verbringen wollen, sind im 4 Sterne Paradù Tuscany EcoResort optimal aufgehoben.



Das Feriendorf Toskana bietet viel Abwechslung



Im Paradù Tuscany EcoResort werden alle Wünsche erfüllt. Es werden zwei verschiedene Arten der Unterkunft angeboten. Möglich ist entweder eine Übernachtung im natürlich aber luxuriös gestalteten Zimmer oder ein Aufenthalt im Lodge Tent, das sich für Abenteurer genauso eignet wie für diejenigen, die einen Zugang zur mediterranen Natur Italiens suchen. In beiden Unterkünften befinden sich selbstverständlich ein Fernseher und WLAN, damit man nach einem spannenden Tag nicht auf mediale Unterhaltung verzichten muss.





Der Toskana Urlaub überzeugt mit tollen Freizeitangeboten



Viele Freizeitmöglichkeiten warten nur auf Besucher. Gerade für Entdeckungsurlauber bietet die Region ein vielfältiges kulturelles Angebot. Die kleinen aber feinen Ortschaften bieten prächtige Ausblicke auf eine tolle romanische Architektur. Daneben ist die Toskana berühmt für ein hochqualitatives und vollmundiges Weinangebot. Doch nicht nur beim Wein kommen Genießer voll auf ihre Kosten, auch eine Vielzahl an interessanten Restaurants und Bars sorgen für das beste Urlaubserlebnis. Das Paradù Tuscany EcoResort selbst befindet sich an einem 36 Hektar großen Strandabschnitt mit einem wundervollen Ausblick auf das Mittelmeer und lädt seine Gäste zum verweilen ein.





Wer mehr über das Paradù Tuscany EcoResort in der Toskana erfahren möchte, kann sich auf der Website http://www.paraduresort.com/de/ über die verschiedenen Angebote informieren.









