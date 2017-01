Lexinta freut sich, die Eröffnung der Lexinta Group Marbella Rugby School bekannt zu geben

(ots) - Lexinta in Verbindung mit Marbella Rugby Club freut

sich, die Einweihung der Lexinta Group Marbella Rugby School, ein

Projekt mit über 100 Kindern aus vier Schulen innerhalb des Marbella

Bereichs, bekannt zu geben.



Die Lexinta Group Marbella Rugby Schule hat das primäre Ziel, dass

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ihren Charakter durch die

intrinsischen Werte dieser Sportart entwickeln. Das Unternehmen wurde

mit der Unterstützung der Spanish Federation of Rugby

(http://www.ferugby.es) in die World Rugby's Get into Rugby

Initiative aufgenommen.



Lexinta ist stolz Projekte für wohltätige Zwecke sponsern zu

können, die wir mit voller Leidenschaft unterstützen. In enger

Zusammenarbeit mit Community-Leader sorgt Lexinta dafür, dass deren

Programme eine nachhaltige Wirkung auf die Welt haben. Wir sind stolz

auf unsere Beziehung zum Marbella Rugby Club und freuen uns darüber,

mit dem Sponsoring der Lexinta Group Marbella Rugby School unser

Engagement weiter auszubauen.



Die Philosophie von Lexinta ist am besten in den Worten ihres

Präsidenten und Gründers Bismark Badilla ausgedrückt: "ohne Anderen

zu helfen, ist alles Andere bedeutungslos."



Über Lexinta AG



Lexinta ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsfirma im

Privatbesitz. Lexinta AG ist inkorporiert als Aktiengesellschaft mit

Handelsregisternummer CH-170.3.035.396-3 und der Sitz befindet sich

an der Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Schweiz. Lexinta AG ist

lizenziert als Asset-Management-Unternehmen und Finanzvermittler,

nach Schweizer Recht. Zudem ist Lexinta AG ein Mitglied der FINMA

anerkannten Self-Regulatory Organisation's (SRO's) PolyReg

(www.polyreg.ch) und PolyAsset (www.polyasset.ch).



Weitere Informationen über Lexinta AG finden Sie hier:

www.lexintagroup.com







