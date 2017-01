Online Fachhandel für Videoüberwachung & Zubehör

Online Fachhandelshop für Analoge Videoüberwachung & Netzwerk basierende Kameraüberwachung sowie Alarmanlage-Systeme

(firmenpresse) - Im öffentlichen Bereich, in vielen Geschäften und in Unternehmen gehören ausgeklügelte Systeme zur Videoüberwachung längst zum Standard.



Moderne Sicherheitskonzepte sehen unter anderem den Einsatz von Überwachungskameras vor. Mithilfe hochauflösender Kamerasysteme und unter Einsatz moderner Netzwerktechnik ist es möglich, Räume und Objekte von jedem Ort aus zuverlässig im Blick zu behalten. Allerdings kommen hochwertige Sicherheitslösungen mit moderner Videoüberwachung längst nicht mehr nur im gewerblichen Bereich und in der Öffentlichkeit zum Einsatz. Sie werden in steigendem Maße auch für den "Hausgebrauch" interessant.



Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass Videokameras sowie Überwachungssysteme und entsprechende Netzwerktechnik immer einfacher zu bedienen und vor allem erschwinglicher werden.



Mittlerweile kann man auch als Privatanwender entsprechende Technik für den Sicherheitsbereich erwerben und diese sogar online bestellen. Damit sind nicht die zahllosen China-Gadgets wie Kameraattrappen und Videokameras mit eher mäßiger Auflösung gemeint, die häufig zu Schnäppchenpreisen in diversen Online-Shops angeboten werden. Vielmehr geht es um echte Profi-Lösungen, die von spezialisierten Anbietern wie nSALES Überwachungs- & Netzwerktechnik ( www.nsales-shop.de ) vertrieben werden und sich genau auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen lassen.



nSALES aus dem Baden-Württembergischen Mosbach zählt zu den etablierten Fachhändlern, der in seinem Online Shop alles für moderne Überwachungs- und Sicherheitssysteme sowie Netzwerktechnik anbietet. Die Produkte sind für den Professionellen bereich, wie der Videoüberwachung von Casinos, Büroräumen, Einzel- und Großhandelsbetrieben oder Lagerhallen gedacht.



Neben dem Einsatz im gewerblichen Bereich sind die nSALES-Systeme auch im Privatbereich, wie beispielsweise bei der Überwachung von Garagen, Haus, Hof oder Wohnung, nutzbar. Je nach Bedarf kann die Steuerung und Überwachung über stationäre PCs oder mobil per Smartphone erfolgen.





Seit anfang 2017 bietet der Onlineshop auch Alarmanlagen-Systeme in seinem Sortiment von namhaften Herstellern an,

sowie eine Telefonische o. via Fernwartung Installation/Einrichtung - Hilfe der Überwachung-Systeme.



Auf Wunsch Beratung, Lieferung, Montage & Einrichtung Vor-Ort durch Fachpersonal des Unternehmens

(im Umkreis von 150km von Firmensitz aus | Individuelles Preisangebot)









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nsales-shop.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unsere im Shop erhältlichen Produkte dienen zur Videoüberwachung von Casinos, Büroräumen, Einzelhandel, Industriehallen oder Lagerhallen im Gewerblichen sowie auch im Privatbereich der Garagen, Haus, Hof oder Wohnungs Überwachung!



Dies ist eine Pressemitteilung von

nSALES Videoüberwachung & Netzwerktechnik

Leseranfragen:

Schillerstr. 9, 74821 Mosbach

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.01.2017 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1450188

Anzahl Zeichen: 2657

Kontakt-Informationen:

Firma: nSALES Videoüberwachung & Netzwerktechnik

Ansprechpartner: Christian Berg

Stadt: Mosbach

Telefon: 01624873212



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.