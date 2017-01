Weiterbildung im Vertrieb: Volles Programm 2017

(firmenpresse) - Mehr als 170 Seminare. 12 Standorte. Neun Länder. Sechs Sprachen. Das ist das Angebot der Miller Heiman Group für Unternehmen, die 2017 ihre Leistungsfähigkeit in Verkauf und Service nachhaltig verbessern wollen: Mit offenen Seminaren für die Weiterbildung von Mitarbeitern in Vertrieb und Service. In ganz Europa.

Irgendwo in Europa findet an jedem zweiten Tag des Jahres ein Seminar der Miller Heiman Group statt. Mit dem Angebot von insgesamt 178 Seminaren gehören wir zu den Anbietern mit dem umfassendsten Angebot an Schulungen für Vertriebsmitarbeiter und Servicefachkräfte in Europa.

Mit diesem Angebot schafft die Miller Heiman Group Möglichkeiten: Für Unternehmen, die nur in ihrem Heimatmarkt operieren. Und für Unternehmen, die europaweit agieren und Wert darauf legen, dass ihre Mitarbeiter im Verkauf und Service nach einheitlichen Methoden geschult werden.

Weiterbildung im Vertrieb: Lerninhalte von der Verkaufsstrategie bis zum erfolgreichen Abschluss

Die Trainingsprogramme der Miller Heiman Group umfassen alle Anforderungen, die ein Unternehmen für die erfolgreiche Gestaltung des Vertriebsprozesses benötigt. Dies beginnt bei der strategischen Herangehensweise der Bearbeitung von Kunden. Beinhaltet Programme zur professionellen Betreuung von Key Accounts. Vermittelt die wichtigsten Fertigkeiten für Verkaufsgespräche und Verhandlungen.

Speziell für Unternehmen, die international operieren, ist dieses Angebot eine Chance. Vertriebs- und Servicemitarbeiter werden mit Programmen geschult, die eine einheitliche Herangehensweise an die Bearbeitung von Kunden vermitteln.

Der Vorteil der Miller Heiman Group als einer der großen Global Player in Sachen Vertriebstraining: Alle Schulungsmaterialien liegen in den jeweiligen Sprachen vor. Wir verfügen über die Trainer vor Ort, die mit den Besonderheiten der regionalen Märkte vertraut sind und dennoch die praxisorientierten Inhalte der Trainings einheitlich vermitteln.

Wenn eine Ihrer Herausforderungen darin besteht, das Training von Vertriebs- oder Servicemitarbeitern europaweit zu organisieren und zu harmonisieren, unterstützt der Seminarplan der Miller Heiman Group bei der Schulungsplanung.

Die Standorte für offene Seminare der Miller Heiman Group:

Amsterdam (NL), Barcelona (ES), Düsseldorf (DE), Frankfurt/Main (DE), Graz (AT), London (GB), Madrid (ES), Mailand (IT), Milton Keynes (GB), Oslo (NO), Paris (FR), Zürich (CH).

Angeboten werden die offenen Seminare in sechs Landessprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Norwegisch.

Die aktuelle Seminarübersicht finden Sie auf der Webseite der Miller Heiman Group Academy: http://www.millerheimangroup.academy





http://www.millerheimangroup.de



Kurzportrait der Miller Heiman Group

Die Miller Heiman Group wurde immer schon als einer der größten Anbieter für Sales- und Servicetraining wahrgenommen. Heute ist die Miller Heiman Group eine der innovativsten Lösungsanbieter für die Optimierung der Sales- und Service-Performance von Unternehmen - weltweit. Die Be-Ready-Lösungen stellen das branchenweit größte Angebot an vertriebs- und serviceorientierten Schulungsprogrammen dar. Diese Services, von der Beratung bis zu praxisorientierten Trainings, unterstützen Unternehmen beim Aufbau einer erfolgreichen, kundenfokussierten Organisation. So werden Kunden in die Lage versetzt, profitabel zu arbeiten und langfristig Wachstum auf Weltklasse-Niveau zu generieren.

Miller Heiman Group

Miller Heiman Group

Monika Götzmann

Fleurystraße 7

D-92224 Amberg

info-europe(at)millerheimangroup.com

+49 9621 91770-17

http://www.millerheimangroup.de



