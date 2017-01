LOS Backnang: „Tag der Offenen Tür am 11. Februar“

(firmenpresse) - Die Freude ist groß, wenn es endlich vom Kindergarten in die Schule geht. Schreiben und lesen lernen sind dabei die wichtigsten Grundpfeiler in der 1. Klasse. Manchmal stellen Eltern oder Lehrer fest, dass ihr Kind länger braucht oder Schwierigkeiten hat.



Auch in größeren Klassen, weiterführenden Schulen oder im Berufsleben sind Lese- und Schreibschwächen hinderlich. Doch diese, so der Leiter des Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) in Backnang, Dr. Matthias Beck, können überwunden werden – „das ist sogar wissenschaftlich belegt“!



Am Samstag, 11. Februar 2017, lädt das LOS Backnang in der Grabenstr. 16, von 10.00 bis 16,00 Uhr zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Hier erhalten alle interessierten Eltern und Kinder, Jugendliche und Erwachsene, neben kleinen Überraschungen vor allem Information und Einblicke in die tägliche pädagogische Arbeit.



Institutsleiter Dr. Matthias Beck und sein Team stehen für Fragen gern zur Verfügung. Für Anmeldungen, die bis zum 9. Februar 2017 eingehen, gibt es speziell zum fünfjährigen Jubiläum noch ein kleines Geburtstagsgeschenk, einen Gutschein über fünf Gratisstunden!



Seit 2011 bietet das LOS Backnang in homogenen Kleingruppen von 2 bis 6 Personen, eine pädagogische Lerntherapie, die den kleinen und großen Teilnehmern einen deutlichen Lernzuwachs verspricht.



Täglich von Montag bis Freitag jeweils von 14.00 bis 18.30 Uhr bietet das Team im LOS gezielte Förderung.



Derzeit werden rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Lehrinstitut betreut - ab Klasse 1 bis zur Berufsschule, in Deutsch oder Englisch und für jede Schulform.



Nach einem Beratungsgespräch findet ein Eingangstest statt, der die Ausgangssituation feststellt und darüber informiert, wie weit das LOS helfen kann. „Je länger die Förderung dauert, desto größer ist natürlich der Lernerfolg“, so Dr. Beck.



Anmelden kann man sich unter 07191 3401992 oder per Mail an info(at)los-backnang.de





http://www.los-backnang.de



Gut lesen richtig schreiben. Der LOS-Verbund ist in ganz Deutschland und Österreich verbreitet. Wir fördern viele Tausend lese- und rechtschreibschwache Kinder und Erwachsene pro Jahr.

LOS Backnang

LOS Backnang

Dr. Matthias Beck

Grabenstraße 16

71522 Backnang

Telefon: 07191 3401992

Fax: 07191 3682236

info(at)los-backnang.de

www.los-backnang.de

Firma: LOS Backnang

Ansprechpartner: Dr. Matthias Beck

Stadt: Backnang

Telefon: 07191 3401992



