Mit Facebook Marketing neue Kunden gewinnen.

Social Marketing ist für viele Unternehmen unverzichtbar geworden. Mit Fanslave pushen Sie die Beliebtheit Ihres Unternehmens, durch neue, passende Facebook Fans.

(firmenpresse) - Zürich,31.01.2017. Fanslave macht es möglich: Sie steigern die Beliebtheit Ihres Unternehmens durch den Kauf von Likes auf Social Media Seiten wie Facebook, Twitter, YouTube und Google+. Und das alles zu unschlagbaren Preisen und Konditionen. Überzeugen Sie sich selbst von den Konditionen, die Fanslave zu bieten hat. Doch Fanslave offeriert noch mehr. Neue Fans führen nur dann zu weiteren Interessenten, wenn diese Fans zur Seite passen, sprich Herkunft, Sprache und Alter müssen passen. Fanslave bietet hier sehr feine Möglichkeiten, die Kampagne entsprechend zu justieren.



Das Wort "Shop" bekommt nun eine ganz neue Bedeutung. Denn bei Fanslave können in den verschiedenen Shops zur jeweiligen Social Media Seite Nutzer, die sogenannten Fans, speziell Facebook Fans, eingekauft werden. Diese werden dafür entlohnt, wenn sie Ihr Unternehmen mögen, liken und die Angebote verfolgen. Das Modell funktioniert wie folgt: Wenn die Nutzer von Fanslave "Gefällt mir" klicken, sammeln sie Credits, welche sie für andere Leistungen eintauschen können.



Gleichzeitig können sich Unternehmen als Fanpage-Betreiber registrieren und durch die Entwicklung dieser neuen Social Marketing Strategie Facebook Fans kaufen. Dies geschieht in den verschiedenen Shops für Facebook, Twitter, Google+ und Youtube.



Durch die flexible Konfiguration erhalten die Fanpage-Betreiber eine enorme Kontrolle über die Fanvermittlung und schützen sich gleichzeitig vor Manipulation. Als besonders praktische Funktion erscheint hier die Auswahl von Alter, Geschlecht, Sprache und Land der jeweiligen Zielgruppe.



Facebook Fans kaufen- Warum ist das sinnvoll?

Es gibt kaum ein großes Unternehmen, welches sich nicht der in den Trend gekommenen Social Marketing Strategien bedient. Der Bekanntheitsgrad wird in der heutigen Welt vor allem durch digitale Social Media Seiten geprägt. Umso besser, wenn das Unternehmen hier durch die Social Marketing Strategie nachhelfen kann und in dem Shop von Fanslave Likes für Facebook Fans kaufen kann.





Worin liegt also das Ziel beim Kaufen von Facebook Fans und Followers?

Primär geht es darum, social News möglichst schnell und breit verteilen zu können. Jeder Fan erhält Ihre Facebook Posts auf seiner Facebook Startseite. Diese Posts können bei Interesse gelesen, geliked und auch weiter an Freunde verteilt werden. Somit erreicht Ihre Nachricht viele mögliche Konsumenten.



Zum anderen soll das Unternehmen möglichst hoch im Ranking mit der Konkurrenz abschneiden, dies ist vergleichbar mit der Suchmaschinenoptimierung von Texten. Diese sollten möglichst passende Keywords enthalten und die Websites von Unternehmen bevorzugen hier die Zahl der erreichten Likes.



Gerade Medien stellen oft Rankings auf und übernehmen die Zahl der Likes. Hier wollen Unternehmen natürlich besser abschneiden als die Konkurrenz! Also heißt es: Facebook Fans kaufen. Das Streben nach Erfolg suggeriert hier die Optimierung der Qualität der Website als oberstes Ziel.



Dabei gilt auch das Prinzip: wo viele Fans sind, kommen auch neue hinzu. Das scheint viele Unternehmen in ihrem Social Marketing psychologisch und wirtschaftlich gesehen zu bestätigen. Das Image wird positiv gestaltet und wirkt sich natürlich auch auf die Außenwelt aus. Um Sie bei dem Prozess dieser Social Marketing Strategie zu unterstützen, wurde Fanslave geschaffen und stellt hier die nötigen Verbindungen her.









Über Fanslave:



FanSlave ist eine Online-Plattform, bei der registrierte Mitglieder Zugang zu einem geschützten Bereich erhalten, in welchem sie dann Online-Anzeigen von Werbepartnern anklicken können und folgend auf die Facebook, Twitter, Google+ oder Youtube Seite des Werbepartners gelangen. Dort können die User sich das Angebot des Werbepartners in Ruhe ansehen und gegebenenfalls den "Gefällt-mir" oder "Follow" Button klicken. Ein Kunde kann bei fanSlave eine Werbefläche mieten, die ausschließlich registrierten Usern von fanSlave zugänglich ist. Der Kunde bestimmt dabei die Dauer der Mietzeit - diese ist nicht nach Tagen bemessen, sondern nach Anzahl der vermittelten Fan-Klicks. D.h. die Anzeige des Kunden wird solange geschaltet, bis die Anzeige die gewünschte Anzahl von Fans vermittelt hat. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit der Google-Ad-Words-Kampagne, bei welcher der Kunde Anzeigen geschaltet bekommt, bis sein Tageslimit erreicht ist.



