Aus e-doceo wird Talentsoft Learning

(firmenpresse) - Sieben Monate nach Bekanntgabe der Fusion mit Talentsoft wird aus e-doceo nun Talentsoft Learning. Mit der Umfirmierung unterstützt der führende Anbieter SaaS-basierter Talentmanagement-Anwendungen den Ausbau seiner Position als wichtiger Akteur auf dem E-Learning-Markt.

Unter der Leitung von e-doceo Gründer und CEO Jerome Bruet wird das Team der Geschäftseinheit Talentsoft Learning das E-Learning-Angebot des Unternehmens weiterentwickeln und vermarkten.

Talentsofts Lösungen im Bereich der betrieblichen Weiterbildung sind bereits seit mehreren Jahren international bekannt. Kürzlich wurde Talentsoft Learning mit einem Brandon Hall Award in der Kategorie Best Advance in Content Authoring Technology ausgezeichnet (Dezember 2016) und 2017 von Training Industry zum fünften Mal in Folge unter den weltweiten Top 20 gelistet.

Die E-Learning- und Talentmanagement-Lösungen sind vollständig integriert und basieren auf dem gleichen Ansatz zur Entwicklung von Kompetenzen und Talenten. Talentsofts Software-Suite ist somit die umfassendste ihrer Art auf dem Markt.

"2017 wird die Herausforderung in der Weiterbildung darin liegen, der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt die individuell geeignete Schulungsmethode anzubieten", so Jerome Bruet, Vice President Talentsoft Learning. "Genau das ermöglicht unser E-Learning-Angebot unseren Kunden. Wir werden auch in Zukunft die Kompetenzen und Synergien innerhalb der Talentsoft-Gruppe gemeinsam nutzen, um uns zu einem weltweit führenden Anbieter von Weiterbildungslösungen zu entwickeln."

Jean-Stephane Arcis, Mitbegründer und CEO von Talentsoft unterstreicht: "Mit zunehmender Digitalisierung der Wirtschaft und dem damit verbundenen Wandel in nahezu allen Berufen ist die Weiterbildung der Mitarbeiter für Unternehmen von zentraler Bedeutung und sollte einen festen Bestandteil des Talentmanagements bilden. Wir möchten Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ihre Kompetenzen kontinuierlich auszubauen sowie eigenhändig Lerninhalte zu erstellen und zu teilen. Die BU Talentsoft Learning bietet eine entsprechend integrierte Lösung, in der Mitarbeiterkompetenzen mit Entwicklungsmöglichkeiten und individuellen Weiterbildungsmaßnahmen verknüpft werden."





Talentsoft wurde 2007 von drei französischen Unternehmern ins Leben gerufen und ist der führende europäische Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich Talentmanagement. Mit mehr als 1.500 Kunden und 8 Millionen Nutzern in 130 Ländern und 27 Sprachen gestaltet Talentsoft die Zukunft des Personalwesens mittels individuell anpassbarer Lösungen, die Kompetenzmanagement mit Karriereplanung und Weiterbildung verbinden. Die Talentmanagement-Suite des Unternehmens ermöglicht die effiziente Steuerung von Recruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement, Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seiner Software-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen und konnte seine Produkte erfolgreich in Unternehmen mit mehr als 200.000 Mitarbeitern positionieren. Das Unternehmen wurde 2015 zum dritten Mal in Folge im Deloitte Technology Fast 500 EMEA Ranking gelistet. Mehr Informationen über Talentsoft: www.talentsoft.de

31.01.2017

