Neuheit - Produkte gegen Leads: Was halten Sie davon?

(firmenpresse) - Steinach im Januar 2017 - Nabenhauer Consulting lanciert mit dem Angebot "Produkte gegen Leads: Sie werben und ich zahle!" einen Volttreffer: Das neue Angebot setzt markante Vorgaben bei. Mehr dazu lesen Sie hier: http://leadsale.presalesmarketing.com/

Motivation und sind zwei wichtige Schlüsselqualifikationen in der Corporate Culture der Nabenhauer Consulting. Durch ein kommunikatives Miteinander entwickelte sich das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner, der - wieder einmal - eine Marktneuheit vermarktet. Die zur Präsentation geladenen Experten und Besucher waren sich einig: Mit Produkte gegen Leads kommt eine Innovation auf den Markt, die einen Vergleich nicht zu scheuen braucht. "Mit neuen Ideen das Unternehmen stärken" ist das Motto der Verantwortlichen. Holen Sie sich den Gegenwert der Produkte http://leadsale.presalesmarketing.com/ gegen Leads zurück, der etwas andere Produktkauf: Stellen Sie sich folgendes vor: Sie kaufen eines dieser Produkte, bewerben dieses Produkt anschließend an Ihre eigenen Mailingliste, bei Freunden und Geschäftspartnern und generieren auf diese Weise Leads für Nabenhauer Consulting. Haben Sie eine beim Kauf definierte Menge an Leads erreicht, dann erhalten Sie von Robert Nabenhauer eine Barüberweisung in Höhe des Produktpreises!

"Selten waren wir von dem Erfolg einer neuen Projektentwicklung so überzeugt: Produkte gegen Leads hat das Potenzial neue Kundenschichten für Nabenhauer Consulting zu erschließen", verkündet Robert Nabenhauer, der verantwortliche Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting. "Unsere Konkurrenz wird die Neuentwicklung sicher mit Stirnrunzeln verfolgen", ergänzte der Geschäftsführer.

Noch einmal: Was haben Sie davon? Ihre Vorteile auf einen Blick:

-Sie bekommen ein hochwertiges Informationsprodukt, dass Sie für sich selbst nutzen können: Für Vertrieb auf Autopilot und eine magnetische Anziehungskraft, die Ihnen permanent neue Kunden verschafft

-Ihren Mailing-Abonnementen, Geschäftspartnern oder Freunden können Sie dieses Informationsprodukt empfehlen und bieten damit hochwertige Informationen und zahlreiche praxiserprobte Tipps rund um Vertrieb, Marketing und Unternehmensführung

-Sobald Sie die erforderlichen Leads erreicht haben, erhalten Sie sofort Ihre Ausgangsinvestition zurück!





Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

