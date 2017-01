Prof. Dr. Jale İnan Preis des Antalya Frauen Museums

Verleihung des Jale İnan Preises des Antalya Frauen Museums

Deshalb hat es sich das Antalya Frauen Museum unter anderem zur Aufgabe gestellt, Frauen, die in und für Antalya eine Vorbildrolle übernehmen, in einzelnen Portraits vorzustellen.

Einmal im Jahr, jeweils am ersten Februar, wird eine Frau mit dem Prof. Dr. Jale İnan Preis ausgezeichnet.



Der 1. Februar ist der Geburtstag der ersten weiblichen Archäologin der Türkei.

Prof. Dr. Jale İnans unermüdlichem Einsatz, der Hingabe zu ihrer Arbeit verdanken wir die für Antalya heute so wichtigen Ausgrabungsstätten von Perge und Side und zahlreiche Artefakte im Archäologischen Museum von Antalya.



Den ersten Jale İnan Preis des Antalya Frauen Museums erhielt Hülya Bilgin. Sie war ihrerseits das erste weibliche Vorstandsmitglied der Antalya Industrie und Handelskammer (ATSO).



Während zur Preisverleihung im letzten Jahr durch das Antalya Frauen Museum eine Ausstellung über das Leben von Prof. Dr. Jale İnan vorbereitet wurde, werden in diesem Jahr als Gastrednerinnen Elif Dağdeviren und die Schauspielerin und Buchautorin İclal Aydın erwartet.

Der Journalisten und Filmproduzentin Elif Dağdeviren unterliegt seit einigen Jahren auch die Leitung des Internationalen Antalya Film Festivals.



Weltweit gibt es etwa 40 Frauenmuseen, davon 3 in der Türkei. Nach Istanbul und Izmir wurde im November 2015 das Antalya Frauen Museum gegründet.







